Satyabhama | కాజల్‌ అగర్వాల్‌ సత్యభామ రిలీజ్‌ టైం ఫిక్స్‌.. అనౌన్స్‌మెంట్‌ వీడియో

Satyabhama | టాలీవుడ్ కలువ కళ్ల సుందరి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). Kajal 60గా వస్తోన్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే టైటిల్‌ గ్లింప్స్ వీడియో లాంఛ్ చేయగా.. నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి సుమన్ చిక్కాలా దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

April 22, 2024 / 04:19 PM IST

Satyabhama | అందం, అభినయంతోపాటు పర్‌ఫార్మెన్స్‌తో అదరగొట్టే భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది టాలీవుడ్ కలువ కళ్ల సుందరి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal). ఈ బ్యూటీ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). Kajal 60గా వస్తోన్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే టైటిల్‌ గ్లింప్స్ వీడియో లాంఛ్ చేయగా.. నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి సుమన్ చిక్కాలా దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

తాజాగా సత్యభామ రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు మేకర్స్‌. స్టైలిష్ గన్‌ లోడ్‌ చేసి పేలుస్తున్న విజువల్స్‌తో విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. మే 17న సినిమాను విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కొన్ని రోజుల క్రితం సత్యభామలో కాజల్‌ అగర్వాల్‌, నవీన్‌చంద్ర మధ్య వచ్చే పలు సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారని సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఫొటోలు దర్శనమిచ్చాయని తెలిసిందే. ఈ మూవీని శశి కిరణ్‌ టిక్కా నిర్మిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రంలో కాజల్ అగర్వాల్‌ భయంతో పరిచయం లేని పోలీసాఫీసర్‌ సత్యభామగా కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్‌, టీజర్‌తో ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. కాజల్ అగర్వాల్‌ ప్రస్తుతం శంకర్‌, కమల్ హాసన్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తోన్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ఇండియన్‌ 2లో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. హిందీలో ఉమ చిత్రంలో నటిస్తోంది.

సత్యభామ అనౌన్స్‌మెంట్‌ వీడియో



ట్రెండింగ్‌లో సత్యభామ స్టిల్స్‌..

కాజల్‌ అగర్వాల్ టీజర్‌ టైం ఫిక్స్‌..

సత్యభామ స్టైలిష్‌ టైటిల్ గ్లింప్స్..

Read Today's Latest Cinema Telugu News