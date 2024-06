June 6, 2024 / 02:39 PM IST

Kajal Aggarwal | టాలీవుడ్‌ భామ కాజల్‌ అగర్వాల్ (Kajal Aggarwal)‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). అందంతోపాటు యాక్షన్‌ ఓరియెంటెడ్‌ రోల్స్‌తో క్వీన్‌ ఆఫ్‌ మాసెస్‌గా పిలుచుకునే ఈ బ్యూటీ సత్యభామగా మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయబోతుంది. క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని జూన్‌ 7న విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది కాజల్‌.

హైదరాబాద్‌ ఆర్‌టీసీ క్రాస్‌ రోడ్స్‌లోని సంధ్య థియేటర్‌ వద్ద క్వీన్‌ ఆఫ్‌ మాసెస్‌ భారీ కటౌట్‌ను ఏర్పాటు చేశారు అభిమానులు. పోలీసాఫీసర్‌ సత్యభామగా స్టన్నింగ్‌ అవతార్‌లో అదరగొట్టబోతున్నట్టు ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టైటిల్‌ గ్లింప్స్ వీడియో, రషెస్‌ చెబుతున్నాయి. కాగా నగరంలోని ఓ మల్టీ ప్లెక్స్‌ లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రీమియర్ షోకు హాజరైంది కాజల్‌. బ్లాక్ స్టైలిష్ కాస్ట్యూమ్స్‌లో సందడి చేసిన విజువల్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

Kajal 60గా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని సుమన్ చిక్కాలా డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని ఆరమ్‌ ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై బాబీ టిక్కా నిర్మిస్తుండగా.. శ్రీచరణ్‌ పాకాల మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, నాగినీడు, హర్షవర్దన్‌, రవి వర్మ, అంకిత్‌ కొయ్య, సంపద ఎన్, ప్రజ్వల్‌ ఎడ్మ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సత్యభామలో భయంతో పరిచయం లేని పోలీసాఫీసర్‌గా కాజల్‌ కనిపించబోతుందని ఇప్పటివరకు లాంఛ్ చేసిన గ్లింప్స్‌, టీజర్‌చెబుతున్నాయి‌.

మల్టీప్లెక్స్‌లో కాజల్ అగర్వాల్‌..

Kajal Aggarwal spotted at a Multiplex in Hyderabad for the #Satyabhama movie premiere show! 🌟

@kajalaggarwalofficial @naveenchandra212 @aurumartsoffl @sashikirantikka #SatyabhamaOnJune7 #Satyabhama #KajalAggarwal #telugucinema #QueenOfMasses #SIIMA pic.twitter.com/I3g2g0YRdi

