January 24, 2023 / 12:03 PM IST

Kabza Movie Release Date | ‘కేజీఎఫ్’ త‌ర్వాత క‌న్నడ సినిమాల్లో చాలా వ‌ర‌కు మార్పులు వ‌చ్చాయి. కంటెంట్ ఉన్న క‌థ‌ల‌ను తెర‌కెక్కిస్తూ పాన్ ఇండియా స్థాయిలో హిట్లు కొడుతున్నారు. ఒకప్పుడు కన్నడ సినిమాలను తక్కువ చేసి చూసిన వాళ్లే.. ఇప్పుడు కన్నడ సినిమాలను ఏరికోరి మరి చూస్తున్నారు. గతేడాది కేజీఎఫ్‌తో పాటు విడుద‌లైన‌ ‘చార్లీ777’, ‘విక్రాంత్‌ రోణ’, ‘కాంతార’ వంటి సినిమాలు పాన్ ఇండియా లెవల్లో మంచి విజ‌యలు సాధించాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరో కన్నడ సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్‌కు సిద్ధమైంది.

క‌న్నడ స్టార్‌ హీరోలు ఉపేంద్ర‌, కిచ్చా సుదీప్ ప్రధాన పాత్రలో న‌టించిన మ‌ల్టీస్టార‌ర్ మూవీ ‘క‌బ్జ’. ఆర్‌.చంద్రు ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం ‘కేజీఎఫ్’ త‌ర్వాత ఆ స్థాయిలో అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కింది. ఇప్పటికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన ప్రచార చిత్రాలు, టీజర్‌ సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు క్రియేట్ చేశాయి. తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ ప్రకటించింది. ఈ సినిమా మార్చి 17న పాన్‌ ఇండియా రేంజ్‌లో రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. పోస్టర్‌లో ఉపేంద్ర విలన్‌ను చావగొట్టి బైక్‌పై పడుకోబెట్టి తీసుకెళ్తున్నాడు.

ఈ సినిమా క‌థ 1947 నుండి 1984 మ‌ధ్య జ‌రుగుంద‌ని సమాచారం. అనుకోని ప‌రిస్థితుల్లో ఓ స్వాతంత్ర స‌మ‌ర‌యోధుడి కొడుకు మాఫీయా ప్రపంచంలో చిక్కుకుంటాడు. ఆ త‌ర్వాత ఏం జ‌రిగింది? అని కాన్సెప్ట్‌తో సినిమా ఉండ‌నుంద‌ని తెలుస్తుంది. శ్రియాశ‌ర‌ణ్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తున్న ఈ సినిమా కన్నడతో పాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, మరాఠి, బెంగాళీ భాషల్లో రిలీజ్ కానుంది. ఇలా ఏడు భాషల్లో విడుద‌ల‌వుతున్న మొద‌టి క‌న్నడ సినిమాగా ఈ చిత్రం రికార్డు సృష్టించింది.

Here's the much awaited Release date of the next big thing in the Indian Cinema.#Kabzaa hitting the silver screen From March 17th, 2023.@kichchasudeepa @shriya_saran1109 @anandpandit @anandpanditmotionpictures @rchandrumovies @ravibasrur @kabzaamovieofficial@highonkokken pic.twitter.com/CWXrhwAjnD

— Upendra (@nimmaupendra) January 24, 2023