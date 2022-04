April 15, 2022 / 02:20 PM IST

K.G.F Chapter-2 Day1 Collections | క‌న్న‌డ సినిమాను అంత‌ర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్ళిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్’. అప్ప‌టివ‌ర‌కు క‌న్న‌డ సినిమాలను ఇత‌ర‌ ఇండ‌స్ట్రీ వాళ్ళు అంత‌గా ప‌ట్టించుకునే వారు కాదు. అలాంటి స‌మ‌యంలో కేజీఎఫ్ చిత్రం ప్ర‌భంజ‌నం సృష్టించింది. ఎలాంటి అంచనాల్లేకుండా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం విడుద‌లైన ప్ర‌తి ఏరియాలో వ‌సూళ్ళ సునామీని సృష్టించింది. ప్ర‌శాంత్ నీల్ టేకింగ్‌, విజ‌న్‌కు సినీప్ర‌ముఖులు సైతం జేజేలు కొట్టారు. ఇక య‌ష్ న‌ట‌న‌, అభిన‌యానికి ప్రేక్ష‌కులు థియేట‌ర్ల‌కు బ్ర‌హ్మ‌ర‌థం ప‌ట్టారు. ‘కేజీఎఫ్ చాప్ట‌ర్‌-2’ ఎప్పుడెప్పుడు వ‌స్తుందా అని ప్రేక్ష‌కులు ఎంత‌గానో ఎదురు చూశారు. ప్రేక్ష‌కుల నిరీక్ష‌ణ‌కు ఫ‌లితంగా ఏప్రిల్ 14న చాప్ట‌ర్‌-2 విడుద‌లై దేశం అంత‌టా ప్ర‌భంజ‌నం సృష్టిస్తుంది.

ఈ చిత్రం ప్ర‌తి ఏరియాలో కేజీఎఫ్ చాప్ట‌ర్‌-1 లైఫ్ టైమ్ క‌లెక్ష‌న్ల‌ను ఒక్క రోజులోనే బ్రేక్ చేసింది. టోట‌ల్‌గా ఈ చిత్రం ఇండియా వైడ్‌గా 134.5 కోట్ల క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించింది. అంతేకాకుండా బిగ్గెస్ట్ హిందీ ఓపెన‌ర్‌గా ఈ చిత్రం రికార్డు సృష్టించింది. బాలీవుడ్ ఖాన్‌ల‌ను సైతం వెన‌క్కి నెట్టి య‌ష్‌ మొద‌టి ప్లేస్‌ను అధిరోహించాడు. ఇన్ని రోజులు బిగ్గెస్ట్ ఓపెన‌ర్‌గా హృతిక్ రోష‌న్ న‌టించిన వార్‌(51.60 కోట్లు) ఉండేది. తాజాగా కేజీఎఫ్ చాప్ట‌ర్‌-2(53.95 కోట్ల‌)తో వార్ రికార్డును బ్రేక్ చేసి బాలీవుడ్ బిగ్గెస్ట్ ఓపెన‌ర్‌గా నిలిచింది. ఒక క‌న్న‌డ సినిమా బాలీవుడ్‌లో టాప్-1 గా నిలిచిందంటే విశేషం అనే చెప్పాలి.

‘కేజీఎఫ్ చాప్ట‌ర్-2’ చిత్రం అన్ని ఏరియాలో మంచి క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించింది. నైజాంలో కూడా ఈ చిత్రం బాహుబ‌లి రికార్డును చెరిపేసింది. నైజాంలో ఈ చిత్రం 9.68 కోట్ల క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించి టాలీవుడ్ టాప్‌-5 డే1 క‌లెక్ష‌న్ల‌లో చోటు సంపాదించుకుంది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రం 19.09కోట్ల క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించింది. ఒక డ‌బ్బింగ్ సినిమాకు ఈ స్థాయిలో క‌లెక్ష‌న్లు రావ‌డం విశేషం అనే చెప్పాలి. ఇక తెలుగులో మొద‌టి రోజు హైయెస్ట్ క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించిన సినిమాగా కేజీఎఫ్ రికార్డును సృష్టించింది. క‌ర్ణాట‌క‌(29.25 కోట్లు) కేర‌ళ‌(7.1కోట్లు), త‌మిళ‌నాడు(8.2 కోట్లు) సాధించింది. చాప్ట‌ర్ చిత్రం క‌ర్ణాట‌క‌, హిందీ, కేర‌ళ‌లో హైయెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ రాబ‌ట్టింది.

‘KGF2’ CREATES HISTORY, BIGGEST DAY 1 TOTAL… #KGF2 has demolished *opening day* records of #War and #ThugsOfHindostan… #KGFChapter2 is now BIGGEST OPENER in #India [#Hindi version]… *Day 1* biz…

⭐️ #KGF2: ₹ 53.95 cr

⭐️ #War: ₹ 51.60 cr

⭐️ #TOH: ₹ 50.75 cr

Nett. #India biz. pic.twitter.com/XES04m8HTe

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 15, 2022