August 31, 2024 / 04:34 PM IST

NTR – Rishab Shetty | టాలీవుడ్ అగ్ర క‌థానాయ‌కుడు నంద‌మూరి తారక రామారావు, క‌న్న‌డ స్టార్ న‌టుడు, ద‌ర్శ‌కుడు రిష‌బ్ షెట్టి ఒకే చోట క‌లిసిన‌ట్లు ఉద‌యం నుంచి సోష‌ల్ మీడియాలో వార్త‌లు వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. మంగుళూరు ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో వీళ్లిద్ద‌రు క‌లిసి వెళుతున్న ఫొటోలు నెట్టింటా ఫుల్ వైర‌ల్ అయ్యాయి. అయితే ఎన్టీఆర్ మంగ‌ళూరుకు వెళ్లడానికి గ‌ల కారణాన్ని తెలిపాడు. త‌న త‌ల్లికి ఇష్ట‌మైన ఉడిపి శ్రీకృష్ణ మ‌ఠాన్ని నేడు ద‌ర్శించుకున్న‌ట్లు తార‌క్ ఎక్స్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించాడు. ఇక తార‌క్‌తో పాటు తార‌క్ త‌ల్లి శాలిని, నటుడు రిష‌బ్ షెట్టి, స‌లార్, కేజీఎఫ్ చిత్రాల ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ నీల్ శ్రీకృష్ణ మఠంను ద‌ర్శించుకున్నారు.

నన్ను తన స్వగ్రామం కుందాపురానికి తీసుకొచ్చి ఉడిపి శ్రీకృష్ణ మఠంలో దర్శనం చేసుకోవాలన్న మా అమ్మ కల ఎట్టకేలకు నెరవేరింది. సెప్టెంబరు 2న ఆమె పుట్టినరోజు. ఆమె బ‌ర్త్‌డే కంటే ముందే ఇది జరిగేలా చేయడం నేను ఆమెకు ఇవ్వగలిగిన అత్యుత్త‌మ‌ బహుమతి. దీన్ని సాధ్యం చేసినందుకు హోంబలే ప్రొడక్షన్స్ అధినేత విజ‌య్ కిరంగదూర్‌తో పాటు నా స్నేహితుడు ప్రశాంత్ నీల్‌కు ధన్యవాదాలు. ఈ ప‌ని సంక్ర‌మంగా జ‌రిగినందుకు నా ప్రియమైన స్నేహితుడు రిష‌బ్ షెట్టికి ప్ర‌త్యేక ధ‌న్య‌వాదాలు అంటూ తార‌క్ రాసుకోచ్చాడు.

My mother’s forever dream of bringing me to her hometown Kundapura and seeking darshan at Udupi Sri Krishna Matha has finally come true! To make it happen just before her birthday on September 2nd is the best gift I could give her.

Thanks to @VKiragandur sir and my dearest… pic.twitter.com/sj3rtExmnp

— Jr NTR (@tarak9999) August 31, 2024