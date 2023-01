NTR 30 | ఎన్టీఆర్ 30 షూటింగ్‌ అండ్‌ రిలీజ్ టైం ఫిక్స్

January 1, 2023 / 06:33 PM IST

కొరటాల శివ (Siva Koratala), జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) క్రేజీ కాంబినేష‌న్‌లో వ‌స్తున్న చిత్రం ఎన్టీఆర్ 30 (NTR 30). అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ త్వరలోనే షురూ కానుంది. కాగా ఇవాళ నూతన సంవత్సర వేడుకలను పురస్కరించుకొని నందమూరి అభిమానులకు మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్‌డేట్ అందించారు.

ఇంకా టైటిల్‌ ఫిక్స్ కాని ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ 2023 ఫిబ్రవరిలో షురూ కానుంది. అదేవిధంగా 2024 ఏప్రిల్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుందని ప్రకటించారు మేకర్స్. ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ‌సుధ ఆర్ట్స్ సంయుక్త నిర్మాణంలో మ‌ల్టీ లింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా NTR 30 రాబోతుండగా.. ఈ చిత్రానికి పాపులర్‌ సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేల్‌ పనిచేస్తుండటం విశేషం.

యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం కొరటాల-తారక్‌ కాంబోలో వస్తున్న రెండోది. జనతాగ్యారేజ్‌ తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన మోషన్ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఇక ఫీమేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో ఎవరు కనిపించబోతున్నారనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. ఈ సినిమాలో కథానుగుణంగా వీఎఫ్ఎక్స్ టెక్నాల‌జీని వినియోగించబోతున్నారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

A man's fury is the cure for a disease called courage 🔥🔥#NTR30 in cinemas on April 5th, 2024 💥

Shoot begins next month 💥

Happy New Year ❤️@tarak9999 #KoratalaSiva @NANDAMURIKALYAN @anirudhofficial @RathnaveluDop @sreekar_prasad @sabucyril @YuvasudhaArts pic.twitter.com/EleAsoa3JZ

