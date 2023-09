September 21, 2023 / 01:22 PM IST

Dhruva Natchathiram | బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు చియాన్‌ విక్రమ్‌ (Vikram). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ వరుస సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ సినిమాల్లో ఒకటి ధ్రువ నక్షత్రం: యుద్ద కాండం (Dhruva Natchathiram). గౌత‌మ్ వాసు దేవ్ మీనన్ (Gautham Menon) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూవర్మ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో జాన్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు విక్రమ్‌.

ఈ సారి పక్కా.. జాన్ వచ్చేస్తున్నాడు.. అనౌన్స్‌మెంట్‌ లోడింగ్ అంటూ మేకర్స్‌ ఓ అప్‌డేట్ విడుదల చేశారు. ఇంతకీ ఆ ప్రకటన ఏమై ఉంటుందా..? అని మూవీ లవర్స్‌ తెగ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ మూవీలో ఐశ్వర్యారాజేశ్‌, సిమ్రాన్‌, రాధికా ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి మేకర్స్ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ధ్రువ నక్షత్రం ట్రైలర్‌ ఫ్యాన్స్ కు విజువల్‌ ట్రీట్ అందిచేలా సాగుతోంది. ఈ మూవీని ఒండ్రగ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, కొండదువోం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, ఎస్కేప్‌ ఆర్టిస్ట్స్‌ మోషన్స్ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి యువ సంగీత దర్శకుడు హరీష్‌ జైరాజ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

విక్రమ్‌ మరోవైపు పా రంజిత్‌ దర్శకత్వంలో తంగలాన్ చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌ (కేజీఎఫ్‌)లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తున్న ఈ మూవీ మేకింగ్ గ్లింప్స్‌ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని స్టూడియో గ్రీన్, నీలమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై కేఈ జ్ఞానవేళ్‌ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ధ్రువ నక్షత్రం అప్‌డేట్ లోడింగ్‌..

#DhruvaNatchathiram – John is arriving..💥 This Time for Sure..✅

Announcement Loading..🔥#ChiyaanVikram | #GowthamMenon | #HarrisJeyaraj pic.twitter.com/uJAydbQTGH

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) September 21, 2023