December 22, 2023 / 04:53 PM IST

Jigarthanda Double X | త‌మిళ స్టార్ ద‌ర్శకుడు కార్తిక్‌ సుబ్బరాజు ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘జిగర్‌ తండ: డబుల్‌ ఎక్స్‌’ (Jigarthanda Double X). రాఘవా లారెన్స్‌, ఎస్‌జే సూర్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. 2014లో ‘జిగర్‌ తండ’కు సీక్వెల్‌గా వచ్చిన ఈ సినిమా గ‌త నెల‌ విడుదలై మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఇక ఈ సినిమాలో ద‌ర్శ‌కుడిగా ఎస్‌జే సూర్య క‌నిపించ‌గా గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా రాఘవ లారెన్స్‌ కనిపించి ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించారు. ఇక ఈ సినిమాలో హాలీవుడ్ దిగ్గ‌జ న‌టుడు క్లింట్‌ ఈస్ట్‌వుడ్‌ (Clint Eastwood) రిఫ‌రెన్స్ ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈస్ట్‌వుడ్‌కు అభిమాని అయిన సుబ్బరాజ్ ఈ సినిమాలో క్లింట్‌ యానిమేషన్ పాత్ర‌ను సృష్టించాడు. దీంతో ఈ సీన్ సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలిచింది.

ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ సినిమాకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. నెదర్లాండ్స్‌లోని రోటర్‌డ్యామ్‌ 50వ అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవాలకు ఈ చిత్రం ఎంపికైంది. ఈ విషయాన్ని దర్శకుడు కార్తిక్‌ సుబ్బరాజు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తెలిపారు. ‘మా ‘జిగర్‌తండ డబుల్‌ఎక్స్‌’ చిత్రం ప్రతిష్ఠాత్మక రోటర్‌డ్యామ్‌ ఫిలిం ఫెస్టివల్‌లో లైమ్‌లైట్‌ కేటగిరీ కింద ప్రదర్శించడానికి ఎంపికైందని చెప్పడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాం’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ఇక ఈ వేడుక వచ్చే ఏడాది జనవరి 25 నుంచి ఫిబ్రవరి 4 వరకు జరగనుంది. అయితే ఈ సినిమాతో పాటు ఇండియా నుంచి మ‌రో తమిళ‌ సినిమా ‘ఏళు కడల్‌.. ఏళుమలై’ (Yezhu Kadal Yezhu Malai) కూడా ఈ ఫిలిం ఫెస్టివల్‌లో ఎంపికైంది. ఈ సినిమాలో తెలుగు న‌టి అంజలి(Anjali), మ‌ల‌యాళ న‌టుడు నివిన్ పాలీ (Nivin pauly) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో నటించారు.

Very Happy and Excited to share that our #JigarthandaDoubleX is officially selected at and will have its Dutch Premiere at the prestigious @IFFR – Rotterdam Film Festival under the Limelight Category. @offl_Lawrence @iam_SJSuryah @dop_tirru @Music_Santhosh @kaarthekeyens… pic.twitter.com/vrR3Hg5acO

— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) December 21, 2023