December 11, 2022 / 10:43 AM IST

Jigarthanda -2 Movie | డెబ్యూ సినిమాతోనే తమిళ పరిశ్రమ‌ను ఒక్క సారిగా త‌న‌వైపు చూసేలా చేశాడు దర్శకుడు కార్తిక్‌ సుబ్బరాజు. పిజ్జా సినిమాతో కెరీర్‌ ప్రారంభించిన కార్తిక్‌.. వరుస విజయాలతో కోలీవుడ్‌లో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌గా మారాడు. ఇక ఈయ‌న సినిమాల్లో జిగార్తండ చాలా మంది ఫేవ‌రెట్. సిద్ధార్థ్ హీరోగా న‌టించిన ఈ సినిమాలో బాబి సింహా ముఖ్య పాత్ర‌లో న‌టించాడు. 2014లో విడుద‌లైన ఈ చిత్రం త‌మిళంలో సెన్సేష‌న్ క్రియేట్ చేసింది. క‌మ‌ర్షియ‌ల్‌గా ఈ చిత్రం భారీ విజ‌యం సాధించ‌క పోయినా విమ‌ర్శ‌కుల నుండి గొప్ప ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంది. చిక్కడు దొరకడు పేరుతో ఈ సినిమా తెలుగులో డబ్‌ అయింది. ఇదే చిత్రాన్ని వ‌రుణ్‌తేజ్ ‘గ‌ద్ద‌ల‌కొండ గణేష్’ టైటిల్‌తో రీమేక్ చేశాడు.

కాగా 8ఏళ్ళ త‌ర్వాత ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్‌ తెర‌కెక్కిస్తున్న‌ట్లు కార్తిక్ సుబ్బ‌రాజు కొన్ని నెలల క్రీతం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటుంది కాగా తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించాడు.ఈ సినిమా టైటిల్‌ను రివీల్‌ చేస్తూ మేకర్స్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమాకు జిగార్తండ డబుల్‌ ఎక్స్ పేరును టైటిల్‌గా ఫిక్స్ చేశారు. ఈ సినిమా టీజర్‌ను ఆదివారం సాయంత్రం 6గంటలకు రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమా కాస్ట్‌ అండ్‌ క్రూను కూడా రివీల్‌ చేస్తున్నట్లు తెలుపారు. స్టోన్‌ బెంచ్‌ ఫిలింస్‌ అత్యంత భారీ స్థాయిలో చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుంద‌ట‌. ఇక కార్తిక్‌ సుబ్బరాజు ప్రస్తుతం రామ్‌చరణ్‌-శంకర్‌ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న RC15 సినిమాకు కథ అందిస్తున్నాడు.

