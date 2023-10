October 25, 2023 / 11:44 AM IST

Iraivan Movie | తమిళ నటుడు జయం రవి (Jayam Ravi) నయనతార (Nayanathara) ప్ర‌ధాన పాత్రల్లో న‌టించిన చిత్రం ఇరైవన్ (Iraivan). ఎండ్రెండ్రుం పున్నాగై (Endrendrum Punnagai), మనితన్ (Manithan), వామనన్ (Vamanan) చిత్రాల ఫేమ్ ఐ. అహ్మద్ (I.Ahmed) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. సెప్టెంబ‌ర్ 28న త‌మిళంలో విడుద‌లైన ఈ సినిమా పాజిటివ్ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యం సాధించింది. ఇక‌ ఈ సినిమాను తెలుగులో ‘గాడ్’ (God) పేరుతో అక్టోబ‌ర్ 13న విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఇక్క‌డ కూడా మంచి విజ‌యం సాధించింది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఇరైవన్ అక్టోబ‌ర్ 26 నుంచి తెలుగుతో పాటు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవ్వ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. పాషన్ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌ (Passion Studios)పై సుధన్ సుందరం & జయరామ్ జి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించ‌గా.. రాహుల్ బోస్, ఆశిష్ విద్యార్థి, నరేన్ తదిత‌రులు ప్రధాన‌ పాత్రలు పోషించారు. ఇక ఈ సినిమాకు యువన్ శంకర్ రాజా (Yuvan Shanker Raaja) సంగీతం అందించాడు.

Jayam Ravi and Nayanthara are back together on screen and we couldn’t be more excited! ✨#Iraivan streams on 26th October in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada & Hindi on Netflix!#IraivanOnNetflix pic.twitter.com/FXuSKdmrPH

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) October 24, 2023