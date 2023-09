September 3, 2023 / 03:43 PM IST

Jawan Movie Advance bookings | బాలీవుడ్ బాద్‌షా నటుడు షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటిస్తున్న తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జవాన్‌’(Jawan). అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో రెడ్‌ చిల్లీస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ (Red Chillies Entertainments) సమర్పణలో గౌరీ ఖాన్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సెప్టెంబరు 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌లైన ఫస్ట్ లుక్‌తో పాటు, టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి వీర లెవల్లో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. ఇక జవాన్‌ కోసం ముందస్తు టిక్కెట్‌ బుకింగ్స్‌ (Advance Ticket Bookings) శుక్ర‌వారం ప్రారంభకాగా.. బుకింగ్స్‌ ప్రారంభమైన గంట వ్యవధిలోనే ఏకంగా 42 వేల టికెట్స్‌ బుక్‌ అయ్యాయి.

ఇదిలా ఉండగా.. ఈ మూవీ టికెట్స్ హాంగ్‌కాంగ్‌లో బుక్ చేసుకున్న ఓ షారుఖ్ అభిమాని ట్విట్ట‌ర్‌లో షారుఖ్‌ఖాన్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ.. జవాన్‌ మూవీ నుంచి స్పాయిల‌ర్ అల‌ర్ట్ ఇవ్వ‌మ‌ని కోరాడు. దీనికి షారుఖ్ రిప్లయ్ ఇస్తూ.. ”దయచేసి ఎంట్రీ సీన్ మిస్ అవ్వ‌కండి. సమయానికి ఉండండి” అంటూ ట్విట్ చేశాడు.

Just don’t miss the beginning please. Be on time…#Jawan https://t.co/UcntjcGGTu

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 3, 2023