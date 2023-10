October 6, 2023 / 04:33 PM IST

Jawan | బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) ఈ ఏడాది జవాన్‌ (Jawan) సినిమాతో మరోసారి బాక్సాఫీస్‌పై దండయాత్ర చేస్తున్నాడని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్‌ అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. ఇక ఈ చిత్రం విడుదలై దాదాపు నెల రోజులు కావస్తున్నా.. ప్రేక్షకుల్లో దాని క్రేజ్ ఏ మాత్రం తగ్గేలా కనిపించడం లేదు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇండియాలోనే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది.

ఇక తాజాగా వచ్చిన అప్‌డేట్స్‌ ప్రకారం.. ఈ సినిమా మ‌రో అరుదైన రికార్డు సాధించింది. ఈ సినిమా మిడిల్ ఈస్ట్‌లో కంట్రీస్‌లో (Middle East) 16 మిలియన్ డాలర్ల(133 కోట్లు)ను దాటిన మొదటి చిత్రంగా చ‌రిత్ర సృష్టించింది. ఈ విష‌యాన్ని య‌ష్ రాజ్ ఫిలిమ్స్ తన ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో రాసుకోచ్చింది. మ‌రోవైపు వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా.. రూ.1100 కోట్ల వసూళ్లతో టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది.

#Jawan becomes the first film to cross $16 Million in the Middle East emerging as the #1 Indian Film.

A YRF Release in international markets.#YRFInternational | @RedChilliesEnt pic.twitter.com/1ux0JSkWDz

— Yash Raj Films (@yrf) October 5, 2023