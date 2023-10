Jawan Movie | 50 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న షారుఖ్ ‘జవాన్‌’.. మొత్తం వసూళ్లు ఎంతంటే.!

October 27, 2023 / 04:15 PM IST

Jawan Movie | బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటించిన‌ తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జవాన్‌’ (Jawan). అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 7వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ అందుకుంది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈ చిత్రం సుమారు రూ.1150 కోట్లకు పైగా కలెక్ట్‌ చేసి బాలీవుడ్‌ చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఇక ఈ ఏడాది పఠాన్‌తో వెయ్యి కోట్లు కొల్లగొట్టిన షారుఖ్‌.. జవాన్‌తో పఠాన్‌ రికార్డులను పాతాళానికి పంపుతున్నాడు. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా 50 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న‌ట్లు ద‌ర్శ‌కుడు అట్లీ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా తెలిపాడు. దీనితో పాటు ఒక స్పెష‌ల్ నోట్ పెట్టాడు.

జవాన్’ (Jawan) సినిమా మీ ముందుకు వచ్చి 50 రోజులవుతోంది. ఈ మూవీ వ‌చ్చి 50 రోజులు గడిచినా ఇప్పటికీ ఈ చిత్రం కొన్ని లక్షల మంది హృదయాలను గెలుచుకుంటుంది. ప్రపంచమంతా జవాన్ హవా కనిపిస్తూనే ఉంది అంటూ అట్లీ రాసుకోచ్చాడు. దీనితో పాటు ఒక పోస్ట‌ర్‌ను కూడా విడుద‌ల చేశాడు. కాగా.. 50వ రోజు కూడా సుమారు రూ.11లక్షలు వసూళ్లు చేసింది ఈ చిత్రం.

50 days and still winning millions of hearts, Jawan is ruling every corner of the world!🔥❤️

