November 2, 2023 / 11:15 AM IST

Jawan – Skanda on OTT | ఓటీటీ ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఈ వారం డబుల్ ధమాకా వచ్చింది. ఇంకా వీకెండ్ రాకముందే రెండు బడా సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చేసాయి. బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్ న‌టించిన రీసెంట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ జ‌వాన్‌తో పాటు కోలీవుడ్ హీరో రామ్ మాస్ ర్యాంపేజ్ స్కంద సినిమాలు ఓటీటీలో ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

Jawan | బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) ఈ ఏడాది జవాన్‌ (Jawan) సినిమాతో మరోసారి బాక్సాఫీస్‌పై దండయాత్ర చేశాడ‌ని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్‌ అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలై బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద రికార్డులు సృష్టించింది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు వ‌చ్చిన అప్‌డేట్స్‌ ప్రకారం జవాన్ రూ.1150 కోట్ల‌కు పైగా వసూళ్లతో టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. ఇదిలా ఉంటే.. నేడు షారుఖ్‌ఖాన్ పుట్టిన‌రోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా.. జ‌వాన్ చిత్రం ఓటీటీలోకి వ‌చ్చింది. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదిక‌గా ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలుపుతూ.. షారుఖ్‌తో ఒక స్పెష‌ల్ వీడియో విడుద‌ల చేశారు.

Birthday Jawan ka hai par gift sab ke liye 😎We’re good to go!

Jawan (the extended cut) is now streaming in Hindi, Tamil and Telugu, only on Netflix 💥 pic.twitter.com/SBNBM9hBFB

— Netflix India (@NetflixIndia) November 1, 2023