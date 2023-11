November 2, 2023 / 04:30 PM IST

Japan Movie| తెలుగు, తమిళం సుపరిచితుడైన కార్తీ (Karthi) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం జపాన్ (Japan). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి రాజమురుగన్‌ (Rajamurugan) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్ (Anu Immanueal) క‌థ‌నాయిక‌గా నటిస్తుండ‌గా.. కేఎస్ ర‌వి కుమార్ (SJ Surya), సునీల్‌ (Sunil) ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా దీపావళి కానుకగా న‌వంబ‌ర్ 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఇక తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ ఈ సినిమాను గ్రాండ్‌ లెవల్లో రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్‌లో పెద్ద ఎత్తున ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను ప్లాన్‌ చేశారు.

ఇప్పటికే చెన్నైలో చేసిన వేడుకకు ఊహించని స్థాయిలో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. దాంతో తెలుగులోనూ అదే స్థాయిలో ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు. దానికోసం ఫిలింనగర్‌లోని జే.ఆర్‌.సీ కన్వెషన్‌ హాల్‌ను ఎంచుకున్నారు. న‌వంబ‌ర్ 03 తేదిన ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక జరుగనుంది. ఇక ఈ వేడుకకు టాలీవుడ్ నాచురల్ స్టార్ నాని (Actor Nani) ముఖ్య అతిథిగా రాబోతున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ సోషల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు. ఇక ఈ వేడుక‌కు సంబంధించిన టికెట్ల‌ను http://youwemedia.com ద్వారా బుక్ చేసుకోవ‌చ్చు.

Join us in celebrating the landmark film of @Karthi_Offl‘s #Japan at the Grand Pre-Release Event with the presence of the natural star @NameisNani. 🤗

🗓️ Tomorrow, 6 PM onwards

📍 JRC Convention, HYD

Book your free 🎟️👉 https://t.co/PK0jtVRPnu@Karthi_Offl @ItsAnuEmmanuel… pic.twitter.com/cZ0BhvavI8

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 2, 2023