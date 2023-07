July 28, 2023 / 03:11 PM IST

RRR | తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మరోసారి చాటి చెప్పిన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR). ఈ చిత్రం మొదలుపెట్టాక..విడుదల తర్వాత నుంచి నేటి వరకు ఏదో ఒక రకంగా వార్తల్లో నిలుస్తూ టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. ఇండియన్ బాక్సాఫీస్‌తోపాటు గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామి సృష్టించింది. రాంచరణ్‌, జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ క్రేజ్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తం చేసిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ సినిమాతో గ్లోబల్‌ స్టార్ హీరోలుగా మారిపోయారు.

ప్రత్యేకించి సినిమాలో తారక్‌పై వచ్చే సన్నివేశాలు గూస్‌ బంప్స్‌ తెప్పించేలా సాగుతు టాక్‌ ఆఫ్ ది గ్లోబల్‌ ఇండస్ట్రీగా నిలిచాయి. జపాన్‌లో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఇప్పటికీ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రన్ అవుతూ.. తారక్‌ క్రేజ్‌ను అంతకంతకూ పెంచేస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే తారక్‌ జపాన్‌లో మోస్ట్‌ లవింగ్‌ ఇండియన్ యాక్టర్‌గా నిలిచాడు. ఈ విషయాన్ని జపనీస్‌ విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి యోషిమాస హయషి (Yoshimasa Hayashi) స్వయంగా వెల్లడించడం విశేషం. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌లో నాటు నాటు సాంగ్‌తో ఇరగదీసిన ఇద్దరు యాక్టర్లున్నాయి. వీరిలో నా ఫేవరేట్‌ యాక్టర్‌ ఎవరంటే జూనియర్‌ ఎన్టీ రామారావు అని చెబుతానన్నారు. జపనీస్ మంత్రి నోట వచ్చిన తారక్‌ మాటకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఇప్పటికే ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నుంచి నాటు నాటు సాంగ్‌ బెస్ట్ ఒరిజినల్‌ సాంగ్ విభాగంలో అత్యున్నత ఆస్కార్‌ (Oscar 2023) పురస్కారం అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఎపిక్ డ్రామా ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌లో రాంచరణ్‌ అల్లూరి సీతారామ‌రాజు పాత్రలో నటించగా.. జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ కొమ్రంభీంగా నటించాడు. అలియాభట్‌, అజయ్‌ దేవ్‌గన్‌, శ్రియాశరణ్‌, ఒలివియా మొర్రీస్‌, సముద్రఖని ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై డీవీవీ దానయ్య తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రూ.1300 కోట్లకుపైగా కలెక్షన్లు వసూళ్లు రాబట్టింది.

జపనీస్‌ మంత్రి యోషిమాస హయషి ఏమన్నారంటే..?

Japanese Foreign Minister Hayashi Said

There Are Two Guys In #RRRMovie But I Prefer Rama Rao Jr @tarak9999 – Most Loved Indian In Japan pic.twitter.com/0sLWXC9MLF

— WORLD NTR FANS (@worldNTRfans) July 28, 2023