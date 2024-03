March 26, 2024 / 03:33 PM IST

Janhvi Kapoor | బాలీవుడ్ హీరోయిన్ జాన్వీకపూర్ టాలీవుడ్‌లో గ్యాప్ లేకుండా షూటింగ్‌లో పాల్గోటుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ భామ తెలుగులో దేవ‌ర సినిమాతో పాటు.. ఆర్‌సీ 16 సైన్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. రీసెంట్‌గా ఆర్‌సీ16 పూజ కార్య‌క్ర‌మ‌లు జ‌రుపుకోగా త్వ‌ర‌లోనే షూటింగ్ ప్రారంభించ‌నుంది. అయితే ఈ సినిమా ఓపెనింగ్ కార‌ణంగా హైద‌రాబాద్ వ‌చ్చిన జాన్వీ మ‌ళ్లీ దేవ‌ర షూటింగ్‌లో పాల్గోన‌డానికి గోవా వెళ్లింది.

దేవ‌ర సినిమాకు సంబంధించి ఇటీవ‌ల కొత్త షెడ్యూల్ గోవాలో ప్రారంభ‌మైన విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే చిత్ర హీరో ఎన్టీఆర్‌తో పాటు చిత్ర‌యూనిట్ అంతా గోవా వెళ్లారు. అయితే తాజాగా జాన్వీ కూడా షూటింగ్‌లో జాయిన్ అవ్వ‌డానికి గోవా వెళ్లింది. ఈ విష‌యాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తెలుపుతూ.. మ‌రోసారి తంగం రోల్ చేసేందుకు ఇక వేచి ఉండ‌లేను అంటూ రాసుకోచ్చింది.

‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ త‌రువాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేస్తున్న చిత్రం ‘దేవర’(Devara). కొరటాల శివ (Koratala Shiva) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న ఈ సినిమాలో శ్రీదేవి గార‌ల‌ప‌ట్టి జాన్వీకపూర్ (Janvi kapoor) మ‌రాఠీ భామ శృతి మరాటే క‌థ‌నాయిక‌లుగా న‌టిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ద‌స‌రా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్ 10న విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. మ‌ల్టీ లింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.ఈ మూవీని ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ‌సుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై సుధాకర్‌ మిక్కిలినేని, కొనరాజు హరికృష్ణ, కల్యాణ్ రామ్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.

