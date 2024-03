March 6, 2024 / 11:03 AM IST

Ram Charan 16 | దివంగత అందాల తార శ్రీదేవి గారాలపట్టిగా ఇండ‌స్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి త‌క్కువ స‌మ‌యంలోనే స్టార్ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది బాలీవుడ్ న‌టి జాన్వీకపూర్ (Janhvi kapoor). ఈ భామ ప్ర‌స్తుతం సౌత్ ఇండ‌స్ట్రీపై ఫోక‌స్ పెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే ఎన్టీఆర్‌ జోడీగా ‘దేవర’ సినిమాలో న‌టిస్తుంది. ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుండ‌గా.. ద‌స‌రా కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్‌లో ఉండ‌గానే జాన్వీ క‌పూర్ మ‌రో తెలుగు సినిమాకు ఒకే చెప్పింది.

మెగాప‌వ‌ర్ స్టార్ రామ్‌చరణ్‌ (Ram Charan) కథానాయకుడిగా ఉప్పెన ఫేమ్ బుచ్చిబాబు స‌నా దర్శకత్వంలో ఓ చిత్రం పట్టాలెక్కనున్న సంగతి తెలిసిందే. ‘ఆర్‌సీ16’ వర్కింగ్ టైటిల్‌గా వ‌స్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సమర్పణలో సుకుమార్ రైటింగ్స్, వృద్ధి సినిమాస్ కలసి ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మించనున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే స్పోర్ట్స్‌ డ్రామాగా దీన్ని తీర్చిదిద్దనున్నారు మేక‌ర్స్. ఇక ఈ సినిమాలో చరణ్‌కు జోడీగా జాన్వీకపూర్‌ (Janhvi Kapoor) నటించనున్న‌ట్లు ఖ‌రారు అయ్యింది. ఈ విష‌యాన్ని చిత్ర‌యూనిట్ అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది. నేడు జాన్వీ క‌పూర్ పుట్టిన‌రోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా ‘ఆర్‌సీ16’ టీమ్ ఆమెకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది.

జాన్వీకపూర్ ఇప్ప‌టికే ఎన్టీఆర్‌తో (NTR) కలిసి ‘దేవర’లో (Devara) నటిస్తోంది. ఇక ఈ సినిమాతో రామ్ చ‌ర‌ణ్ ప్రాజెక్ట్‌కు కూడా సంతకం చేసింది. త్వ‌ర‌లోనే ఈ ‘ఆర్‌సీ16’ షూటింగ్‌లో పాల్గొంటుంది. ఇంకా ఇవే కాకుండా సూర్యతో కూడా త‌మిళంలో మరో సినిమా చేయ‌బోతుంది.

