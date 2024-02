February 19, 2024 / 02:39 PM IST

Ram Charan 16 | దివంగత అందాల తార శ్రీదేవి గారాలపట్టిగా ఇండ‌స్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి త‌క్కువ స‌మ‌యంలోనే స్టార్ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది బాలీవుడ్ న‌టి జాన్వీకపూర్ (Janhvi kapoor). ఈ భామ ప్ర‌స్తుతం సౌత్ ఇండ‌స్ట్రీపై ఫోక‌స్ పెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే ఎన్టీఆర్‌ జోడీగా ‘దేవర’ సినిమాలో న‌టిస్తుంది. ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుండ‌గా.. ద‌స‌రా కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్‌లో ఉండ‌గానే జాన్వీ క‌పూర్ మ‌రో తెలుగు సినిమాకు ఒకే చెప్పింది.

మెగాప‌వ‌ర్ స్టార్ రామ్‌చరణ్‌ (Ram Charan) కథానాయకుడిగా ఉప్పెన ఫేమ్ బుచ్చిబాబు స‌నా దర్శకత్వంలో ఓ చిత్రం పట్టాలెక్కనున్న సంగతి తెలిసిందే. ‘ఆర్‌సీ16’ వర్కింగ్ టైటిల్‌గా వ‌స్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సమర్పణలో సుకుమార్ రైటింగ్స్, వృద్ధి సినిమాస్ కలసి ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మించనున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే స్పోర్ట్స్‌ డ్రామాగా దీన్ని తీర్చిదిద్దనున్నారు మేక‌ర్స్. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించి నటీనటుల ఆడిష‌న్స్ జ‌రుగుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ క్ర‌మంలో మూవీలో హీరోయిన్‌ను ఫిక్స్‌ చేసింది. ఈ సినిమాలో చరణ్‌కు జోడీగా జాన్వీకపూర్‌ (Janhvi Kapoor) నటించనున్న‌ట్లు ఖ‌రారు అయ్యింది. ఈ విష‌యాన్ని జాన్వీకపూర్ తండ్రి బోనీకపూర్ స్వయంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.

”జాన్వీకపూర్ ఇప్ప‌టికే ఎన్టీఆర్‌తో (NTR) కలిసి ‘దేవర’లో (Devara) నటిస్తోంది. ఈ సినిమాతో రామ్ చ‌ర‌ణ్ ప్రాజెక్ట్‌కు కూడా సంతకం చేసింది. త్వ‌ర‌లోనే ఈ ‘ఆర్‌సీ16’ షూటింగ్‌లో పాల్గొంటుంది. ఎన్టీఆర్‌, చరణ్‌లు తెలుగులో పెద్ద స్టార్స్. వారి ప‌క్క‌న న‌టించడానికి త‌న నటన, భాషను పెంచుకునేందుకు వీలు దొరికినప్పుడల్లా తెలుగు సినిమాలు చూస్తుంది. ‘దేవర’, ‘ఆర్‌సీ16’ సినిమాలు బాక్స‌ఫీస్ వ‌ద్ద మంచి హిట్ అవ్వాల‌ని కోరుకుంటున్న ఇంకా ఇవే కాకుండా సూర్యతో కూడా త‌మిళంలో మరో సినిమా చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది”. అంటూ బోనీకపూర్ వెల్ల‌డించారు.

And She Soon going to Start Film With #RamCharan 😊❤ Actress #Jahnvikapoor Roped In for #RC16 as Female Lead ✅🔥💥

:- @BoneyKapoor @AlwaysRamCharan 🦁👑 #RamCharanRevolts pic.twitter.com/O6Cjq59Af2

— 𝐀𝐤𝐚𝐬𝐡𝐡 𝐑𝐂™ (@AlwaysAkashRC) February 18, 2024