February 7, 2024 / 01:34 PM IST

Rajamouli | దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి (SS Rajamouli) తెరకెక్కించిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ (RRR Movie) చిత్రం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఎన్నో అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే ఆస్కార్ అవార్డును కూడా అందుకుంది. ఇక ఈ సినిమాపై హాలీవుడ్ ద‌ర్శకులు సైతం ఫిదా అయిన విష‌యం తెలిసిందే. అవ‌తార్ ద‌ర్శ‌కుడు జేమ్స్ కామెరూన్ అయితే ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ సినిమా రెండు సార్లు చూశానంటూ ఆస్కార్ ఈవెంట్‌లో కూడా ప్ర‌క‌టించాడు. ఇదిలావుంటే.. తాజాగా మ‌రోసారి రాజమౌళిపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు జేమ్స్ కామెరూన్.

హాలీవుడ్ ప్రతిష్టాత్మక 51వ సాటర్న్ అవార్డుల వేడుకలో పాల్గొన్న జేమ్స్ కామెరూన్ రాజమౌళిని మ‌రోసారి అభినందించారు. ఈ ఈవెంట్‌లో రిపోర్ట‌ర్ మీరు ఎవరిని చూసి స్ఫూర్తిని పొందుతుంటారు అని కామెరూన్‌ను ప్ర‌శ్నించ‌గా.. తాను ఒక్కో సందర్భంలో ఒక్కొక్కరి నుంచి స్ఫూర్తి పొందుతాను. స్పీల్ బర్గ్ ని చూసుకుంటే ఆయ‌న ప‌ని ఎప్పుడు కొత్తగా అనిపిస్తుంటుంది. అలాగే కొత్త‌గా వ‌స్తున్న ద‌ర్శ‌కుల‌కు వ‌స్తున్న ఆలోచనలు నాకెందుకు రావడం లేదు అని బాధపడుతుంటా.. ఈ మధ్య ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా చూశా చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. రాజమౌళి సూప‌ర్‌గా తీశాడు. ఇండియన్ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా సత్తా చాటడం గొప్ప విషయం అని కామెరూన్ వెల్ల‌డించారు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

James Cameron.. 🤗

Your precious words always inspire us to strive better and be the best.

We strongly believe Indian cinema is going to break all boundaries and grow to its fullest. ❤️ #RRRMovie pic.twitter.com/pzHjGQNZnC

— RRR Movie (@RRRMovie) February 7, 2024