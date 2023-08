Jailer Movie | పది రోజుల్లో రూ.500 కోట్లు.. రజనీ ఊరమాస్‌..!

August 20, 2023 / 01:28 PM IST

Jailer Movie Collections | జైలర్‌ రిలీజై పదిరోజులు దాటుతున్నా ఇంకా అదే ఫీవర్‌లో ఉన్నారు సినీ ప్రేమికులు. దాదాపు పుష్కర కాలం తర్వాత రజనీ మాస్‌ కాంబ్యాక్‌ చూసి అభిమానులు సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు. రోబో తర్వాత ఆ స్థాయి హిట్టు పడలేదే అని నిరాశలో ఉన్న తలైవా ఫ్యాన్స్‌కు చొక్కాలు చింపుకునే రేంజ్‌ బొమ్మ పడింది. రజనీకి సరైన కథ పడితే అవుట్‌ పుట్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందోనని జైలర్‌తో స్పష్టమైంది. ముఖ్యంగా రజనీ సినిమాలకు తెలుగునాట హౌజ్‌ ఫుల్ బోర్డ్‌లు చూసి ఎన్నో ఏళ్లయింది. 2.ఓ, కబాలి, పేట వంటి సినిమాలు బాగానే ఆడినా.. కమర్షియల్‌గా పెద్దగా సక్సెస్‌ కాలేకపోయాయి. దాంతో రజనీ క్రేజ్‌ అంతకంతకూ పడిపోతూ వచ్చింది. అయితే ఇన్నాళ్లు తగ్గుతూ వచ్చిన మార్కెట్‌ను జైలర్‌తో ఒక్కసారిగా పుంజుకుంది.

రోబో తెలుగు లైఫ్‌ టైమ్‌ షేర్‌ను కేవలం పది రోజుల్లోనే క్రాస్‌ చేసి ఔరా అనిపించింది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా సరికొత్త రికార్డు కొల్లగొట్టింది. కేవలం పది రోజుల్లోనే రూ.500 కోట్లకు పైగా గ్రాస్‌ను కలెక్ట్‌ చేసి ప్రభంజనం సృష్టించింది. ఇంత తక్కువ టైమ్‌లో ఆ అరుదైన ఫీట్‌ను అందుకున్న తొలి తమిళ సినిమాగా చరిత్రకెక్కింది. ఇప్పుడున్న సినిమా జోరు చూస్తుంటే 2.ఓ లైఫ్‌ టైమ్‌ గ్రాస్‌ రూ.800లను ఈజీగా క్రాస్‌ చేస్తుందని ట్రేడ్‌ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక ఎలాగో ఈ వీకెండ్‌లో సినీ లవర్స్‌కు జైలర్‌ను మించిన ఆప్షన్‌ మరోటి లేదు. దాంతో ఈ రెండు రోజుల్లోనే వంద కోట్ల గ్రాస్‌ సునాసయంగా కొట్టేస్తుందని పలువురు చెబుతున్నారు.

నెల్సన్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్ సినిమాలో శివరాజ్‌ కుమార్‌, మోహన్‌ లాల్‌ గెస్ట్‌ అప్పియరెన్స్‌ ఇచ్చారు. వీళ్ల ఎంట్రీకి ఆడియెన్స్‌ ఈలలు, గోలలతో థియేటర్‌లు దద్దరిల్లేలా చేశారు. ఇక అనిరుధ్‌ మ్యూజిక్‌ అయితే సంభవమే. గూస్‌బంప్స్‌ అనే పదం కూడా చిన్నదేనేమో అనే స్థాయిలో మ్యూజిక్‌ ఇచ్చాడు. మొత్తంగా జైలర్‌తో సూపర్‌ స్టార్‌ మాస్‌ కంబ్యాక్‌ ఇచ్చాడు.

#Jailer WW Box Office

Jailer ZOOMS past ₹5⃣0⃣0⃣ cr gross mark on the 10th day.

Making it the second fastest film of Kollywood to enter this club after #2Poin0.

And 3rd entrant to ₹500 cr club after #PonniyinSelvan.

||#Rajinikanth | #ShivarajKumar | #Mohanlal||

Week 1… pic.twitter.com/9Yt3K5uhit

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) August 20, 2023