August 19, 2023 / 04:59 PM IST

Jagapathi Babu | విలన్‌గా, ఫ్యామిలీ హీరోగా, క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా తన యాక్టింగ్‌తో కోట్లాదిమంది అభిమానులు, ఫాలోవర్లను సంపాదించుకున్నాడు సీనియర్‌ నటుడు జగపతిబాబు (Jagapathi Babu). అయితే ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ను చాలా మంది జగ్గూభాయ్‌ (Jaggu Bhai) అని పిలుస్తుంటారని తెలిసిందే. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడు ఏదో ఒక పోస్ట్‌తో అందరినీ పలుకరిస్తుంటాడు జగ్గూభాయ్‌. తాజాగా ఓ పోస్టు పెట్టి వార్త‌ల్లో నిలిచాడు.

లేటెస్ట్‌గా విమానంలో ఎక్కిన జగ్గూభాయ్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోస్తూ.. “నా లైఫ్‌లో ఫస్ట్ టైం ఫ‌స్ట్ ప్రయాణీకుడిగా ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్న ఎప్పుడు తొక్కే దొరుకుతుంది. త్రివిక్రమ్ చెప్పిన నాకు బాగా నచ్చిన డైలాగ్ విమానం ఎగురుతుంది నువ్వు కాదు. నువ్వు సీట్లో కూర్చొని ఉన్నావ్ అంతే డైలాగ్ గుర్తొచ్చింది. ఒక డైలాగ్‌లో లైఫ్ గురించి చెప్పిండు అంటూ” జగ్గూ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చాడు. ఈ పోస్టు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Naa life lo first time first passenger ga flight ekkatum… Eppudu thokkey dorukutundhi… Trivikram cheppina, naaku baaga nacchina dialogue… vimanam eguruthundhi, nuvvu kaadhu… nuvvu seat lo koorchunivunnav anthey…. dialogue gurthocchindi…. okay dialogue lo life… pic.twitter.com/0rk83lXS4n

— Jaggu Bhai (@IamJagguBhai) August 19, 2023