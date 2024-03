March 22, 2024 / 11:26 AM IST

Bhoothaddam Bhaskar Narayana | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ చూసి చూడ‌గానే ఫేమ్ శివ కందుకూరి (Shiva Kandukuri) లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘భూతద్ధం భాస్కర్ నారాయణ’ (Bhoothaddam Bhaskar Narayana). పురుషోత్తం రాజ్ దర్శకత్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రాన్ని స్నేహాల్, శశిధర్, కార్తీక్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌, ట్రైల‌ర్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఈ చిత్రం గతేడాది థియేటర్లలో విడుదలైంది. తాజాగా డిజిటల్‌ డెబ్యూ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది.

ఈ చిత్రం పాపులర్‌ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సస్పెన్స్‌, మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్‌తో సాగే ఈ థ్రిల్లింగ్‌ రైడ్‌ను థియేటర్‌లో మిస్సయిన వారు ఆహాలో ఎంజాయ్ చేయండి మరి. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో రానున్న ఈ సినిమాలో రాశి సింగ్ కథానాయికగా నటించగా.. శివ కందుకూరి డిటెక్టివ్ భాస్కర్ నారాయణగా కనిపిస్తాడు. ఈ చిత్రానికి శ్రీచరణ్ పాకాల సంగీతాన్ని అందించాడు. దేవీ ప్రసాద్‌, అరుణ్‌ కుమార్‌, వర్షిణి సౌందరరాజన్‌, షిఫీ, సురభి సంతోష్‌, వెంకటేశ్ కాకుమాను కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

Watch now how our Bhaskar Narayana is going to unravel the mystery! 🔍✨it’s streaming now on Aha videos.

Watch Now #BhoothaddamBhaskarNarayana on aha ▶️https://t.co/8zUZktsZHi@iam_shiva9696 @RaajPurushotham @RashiReal_ @adityamusic @ahavideoIN pic.twitter.com/hf32U4kwNT

