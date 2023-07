July 10, 2023 / 11:57 AM IST

Double Ismart Movie | నాలుగేళ్ల కిందట వచ్చిన ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌ టాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర సృష్టించిన రికార్డులు అంతా ఇంతా కాదు. అప్పటివరకు లవర్‌ బాయ్‌ పాత్రలతో మెప్పించిన రామ్‌.. ఒక్కసారిగా యాక్షన్‌ మోడ్‌లోకి దిగి తన యాక్షన్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందోనని చూపించాడు. ఎన్నో ఏళ్లుగా హిట్టుకు దూరమైన పూరీకి ఈ సినిమా తిరుగులేని కంబ్యాక్‌ అయింది. ఇక ప్రొడ్యూసర్‌ల పాలిట కామధేనువులా కనక వర్షం కురిపించింది. టాలీవుడ్‌ మోస్ట్‌ ప్రాఫిటెబుల్‌ సినిమాల్లో ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌ కూడా ఒకటి. పెట్టిన బడ్జెట్‌కు రెండింతలు వసూళ్‌ చేసి బయ్యర్లకు కళ్లు చెదిరే లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది.

ఇక లైగర్‌ ఫలితంతో సైలెంట్‌ అయిన పూరీ జగన్నాధ్ కొన్ని రోజుల కిందట ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌ సీక్వెల్‌ తీస్తున్నట్లు హింట్‌ ఇచ్చి సర్‌ప్రైజ్‌ చేశాడు. దీనికి డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌ అంటూ అప్పుడే పేరు కూడా పెట్టేశాడు. తాజాగా ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇక ఈ సీక్వెల్‌ సినిమాను కూడా పూరీ స్వీయ నిర్మాణంలో చార్మీతో కలిసి రూపొందిస్తున్నాడు. సీక్వెల్‌లో రామ్‌కు జోడీగా మీనాక్షీ చౌదరీ నటించనున్నట్లు టాక్‌. ఇక ఈ సారి మరింత మాస్‌గా, గ్రాండ్‌ స్కేల్‌లో పాన్‌ ఇండియా సినిమాగా డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌ను తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రబృందం వెల్లడించింది.

ప్రస్తుతం రామ్‌ పోతినేని నటించిన స్కంధ రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా ఉంది. బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌ 15న విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్‌ గట్రా సినిమాపై భారీ అంచనాలే నెలకొల్పాయి. పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో రిలీజ్‌ కాబోతున్న ఈ సినిమాలో రామ్‌కు జోడీగా శ్రీలీల నటిస్తుంది.

DOUBLE the Entertainment!

DOUBLE the Action!

DOUBLE the Madness!

WE R BACK!!#DoubleISMART mode ON! 🤙 pic.twitter.com/iN9oHjF1eo

— RAm POthineni (@ramsayz) July 10, 2023