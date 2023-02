Isha Ambani | కియారా-సిద్ధార్థ్‌ వివాహం.. జైసల్మేర్‌ చేరుకున్న ఈషా అంబానీ

February 6, 2023 / 10:40 AM IST

Isha Ambani | బాలీవుడ్‌ ప్రేమ జంట కియారా అడ్వాణీ- సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్ర నేడు వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు. వీరి వివాహానికి రాజస్థాన్‌లోని జైసల్మేర్‌లోని సూర్యగ్రహ్‌ ప్యాలెస్‌ వేదికైంది. పంజాబీ సంప్రదాయంలో వీరిపెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. అయితే, వివాహ బంధానికి మరికొన్ని గంటలు మాత్రమే సమయం ఉండటంతో స్నేహితులు, బంధువులు ఇప్పటికే జైసల్మేర్‌ చేరుకున్నారు. తాజాగా, కియారా చిన్ననాటి స్నేహితురాలు, రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముకేశ్‌ అంబానీ ముద్దుల తనయ ఈషా అంబానీ ఆదివారం రాత్రి జైసల్మేర్‌ చేరుకున్నారు. ఈషా-కియారా చిన్ననాటి మిత్రులని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే కియారా-సిద్ధార్థ్‌ వివాహానికి ఈషా తన భర్త ఆనంద్‌ పిరమళ్‌తో కలిసి అక్కడికి చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

గతకొంత కాలంగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట ఇరు కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు.

ఫిబ్రవరి 4,5 తేదీల్లో మెహందీ, హల్దీ ఫంక్షన్‌లు జరగ్గా.. ఫిబ్రవరి 6 (సోమవారం) వీరి వివాహం జరగనుంది. ఇక వీరి పెళ్లికి ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులతో పాటు బాలీవుడ్‌కు చెందిన పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు. ఇక టాలీవుడ్‌లోని కొందరు ప్రముఖులకు కూడా ఆహ్వానం అందినట్లు తెలుస్తుంది.పెళ్లి అనంతరం ఢిల్లీ, ముంబైలలో వివాహ రిసెప్షన్లను గ్రాండ్‌గా ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు టాక్‌. వీరిద్దరూ మొదటి సారి ‘షేర్షా’ సినిమాలో కలిసి నటించారు. ఇక షూటింగ్‌ టైమ్‌లో ఇద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారు.

#KiaraAdvani Best Friend#IshaAmbani and her husband Anand Piramal arrived in Jaisalmer to attend #SidharthKiaraWedding 💥#SidKiaraWedding #SidharthMalhotra #KiaraAdvani #SidKiara #SidKiaraKiShaadi pic.twitter.com/HxyM88zit0

— Vishwajit Patil (@_VishwajitPatil) February 5, 2023