Operation Valentine | మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌ వాయిదా పడుతుందా ?

November 13, 2023 / 08:43 PM IST

Operation Valentine | ‘ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌’ తో బాలీవుడ్‌లోకి అడుగు పెట్టనున్నారు మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్‌ తేజ్ (Varun tej)‌. తెలుగు, హిందీ భాషల్లో రూపొందుతోన్న ఈ ద్విభాషా చిత్రాన్ని శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. సోనీ పిక్చర్స్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ప్రొడక్షన్స్‌, రినైసన్స్‌ పిక్చర్స్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. మానుషి చిల్లర్‌ కథానాయిక. ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబరు 8న విడుదల చేస్తున్నట్లు ఇదివరకే ప్రకటించారు.

అయితే ఇప్పుడీ సినిమా వాయిదా పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. డిసెంబర్ 8న నాని హాయ్ నాన్న, నితిన్ ‘ఎక్స్ట్రా’ చిత్రాలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆ సినిమాలకి సంబధించిన ప్రచారం మొదలైయింది. కానీ వరుణ్ తేజ్ ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌’ (Operation Valentine) ప్రచారం ఇంకా మొదలుపెట్టలేదు. దీనికి కారణం.. నిర్మాతలు సినిమాని వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం అందుతోంది. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ని లాక్ చేసి.. తెలుగతో పాటు బాలీవుడ్ లోనూ జోరుగా ప్రచారం చేయాలని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది.

భారతదేశంలోని వైమానిక దళంలో జరిగిన యథార్థ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ఫైటర్‌ పైలట్‌గా ఈ చిత్రంలో కనిపించనున్నారు వరుణ్‌. రాడార్‌ ఆఫీసర్‌ పాత్రలో మానుషి కనిపిస్తుంది.

