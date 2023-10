Dunki Movie | డంకీ ప్రీ పోన్‌.. సలార్‌ కంటే ఒక రోజు ముందే రిలీజ్‌ కానుందా?

October 21, 2023 / 04:51 PM IST

Dunki Movie | ఇండియాలో ఉన్న గొప్ప ద‌ర్శకుల‌లో రాజ్ కుమార్ హిరానీ ఒక‌రు. ఐఎమ్‌డీబీ వ‌ర‌ల్డ్ టాప్ 10 ద‌ర్శ‌కుల‌లో రాజ్‌కుమార్ రెండ‌వ స్థానంలో ఉన్నాడంటే ఈయ‌న ఎంత గొప్ప ద‌ర్శ‌కుడు అని అర్థం చేసుకోవ‌చ్చు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈయ‌న ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించింది కేవ‌లం 5 సినిమాలు మాత్ర‌మే. కానీ ఆ 5 సినిమాలు ఒక్కో జాన‌ర్‌లో ఉంటాయి. ఈ ఐదు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర భారీ క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించాయి. అంతేకాకుండా ప్ర‌తి సినిమాలో సందేశాన్ని పంచుతూ ఉంటాడు. కేవ‌లం ఈయ‌న కోసమే థియేట‌ర్ల‌కు వెళ్ళే ప్రేక్ష‌కులు ఎంతో మంది ఉంటారు. 2018లో వ‌చ్చిన ‘సంజు’ త‌ర్వాత ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈయ‌న నుంచి సినిమా రాలేదు. కాగా ఐదేళ్ల గ్యాప్‌ తర్వాత షారుఖ్‌తో డంకీ సినిమా చేస్తున్నాడు.

ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపకుంటున్న ఈ సినిమాను ముందుగా డిసెంబర్‌ 22న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే అనూహ్యంగా సలార్‌ కూడా అదే రోజున వస్తుందంటూ ఇటీవలే ప్రకటించారు. ఇలా ఒకే రోజు ఇద్దరు పాన్‌ ఇండియా హీరోల సినిమాలు రావడంతో ఒక్కసారిగా అందరూ షాక్‌ అయ్యారు. అయితే డంకీ సినిమా గతేడాది నుంచే ఈ డేట్‌పై కట్టుబడి ఉంది. కానీ సలార్‌ సినిమానే మధ్యలో వచ్చి షారుఖ్‌ అభిమానులకు కోపం తెప్పిచ్చింది. దీని గురించి సోషల్ మీడియాలో గత నెల రోజులుగా చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.

కాగా తాజాగా డంకీ సినిమాను ఒక రోజు ముందుకు ప్రీ పోన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. అంటే డిసెంబర్‌ 21న ఈ సినిమా హిందీతో పాటు తమిళ, తెలుగు భాషల్లో రిలీజ్ కాబోతుంది. దీనిపై త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే చాన్స్‌ ఉంది. ఇక తాజాగా యూఎస్‌ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ ఓ స్పెషల్ పోస్టర్‌ను పంచుకున్నారు. ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడానికి ఓ సైనికుడు ప్రయాణమే ఈ సినిమా కోర్ పాయింట్ అనే విధంగా పోస్టర్‌లో చూపించారు. అంతేకాకుండా పోస్టర్‌లో తెలంగాణ నుంచి యూకే వరకు హీరో ప్రయాణం సాగుతందన్న విధంగా మ్యాప్‌లో తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్‌ సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తుంది.

