January 9, 2023 / 02:40 PM IST

క్రాక్‌ సినిమాలో జయమ్మగా మాస్‌ లుక్‌లో కనిపించి సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించుకుంది కోలీవుడ్ భామ వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్ (Varalaxmi Sarathkumar). తెలుగు, తమిళ భాషల్లో బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలు చేస్తున్న ఈ బ్యూటీ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం శబరి (Sabari). మల్టీలింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని అనిల్‌ కట్జ్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

రేపు ఉదయం 11 గంటలకు శబరి ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాం.. అంటూ కొత్త పోస్టర్‌ లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌. వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌ చీకట్లో లైట్ల వెలుతురులో ఉన్న ఇంటివైపు చూస్తున్న లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఇప్పటికే శబరి సినిమాకు వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్ డబ్బింగ్ చెబుతున్న స్టిల్స్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో గణేశ్ వెంకట్రామన్‌, మిమే గోపి, సునయన, శశాంక్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. గోపీ సుందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రం విడుదల తేదీపై త్వరలోనే క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్.

ఇటీవలే యశోద చిత్రంలో డాక్టర్‌గా మెరిసింది వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ బ్యూటీ ప్రస్తుతం బాలకృష్ణ టైటిల్ రోల్‌ చేస్తున్న వీరసింహారెడ్డిలో నెగెటివ్‌ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో నటిస్తోంది. వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌ మరోవైపు హనుమాన్‌తోపాటు తమిళంలో, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ ఫుల్ బిజీగా ఉంది.

శబరి ప్రపంచంలోకి ఇలా..

And It Begins 🤩

Introducing the Exciting and Thrilling World of #Sabari Tomorrow at 11 AM 🔥💥

Stay Tuned ⏳@Varusarath5 @anilkatz @MahendraProducr #NaniChamidisetty @mimegopi @ActorShashank @Shrivatsav3 @GopiSundarOffl @dharmi_edits @talk2ganesh #Ashishtejapulala pic.twitter.com/plmhwIJM3v

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) January 9, 2023