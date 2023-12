December 14, 2023 / 12:03 PM IST

Naa Saami Ranga | చాలా రోజుల త‌ర్వాత టాలీవుడ్ హీరో అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) నటిస్తున్న పూర్తిస్థాయి మాస్‌ చిత్రం ‘నా సామిరంగ’. (Naa Saami Ranga). ఆషికా రంగనాథ్‌ కథానాయికగా న‌టిస్తుండ‌గా.. విజయ్‌ బన్నీ ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు. శ్రీనివాస్‌ చిట్టూరి నిర్మాత. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ చిత్రం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకురానుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి గ్లింప్స్‌తో పాటు ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను చిత్రబృందం విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మ‌రో స్టార్ కాస్ట్‌ను చిత్రబృందం విడుద‌ల చేసింది. ఈ సినిమాలో అల్ల‌రి న‌రేష్ అంజి అనే ఓ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడ‌ని తెలిపింది. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. మా అంజి గాడ్ని ప‌రిచ‌యం చేస్తున్నాం లేదంటే మాటోచ్చేత్త‌ది అంటూ రాసుకోచ్చింది. ఇక అంజి గాడికి సంబంధించిన స్పెష‌ల్ ఇంట్రో ప్రోమోను రేపు ఉదయం 10.18 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

అంజి గాడు వస్తున్నాడు!! నా సామి రంగ 🔥

Introducing @allarinaresh as Anji with a special intro glimpse tomorrow at 10:18 AM💥#NaaSaamiRanga #NSRForSankranthi

KING 👑 @iamnagarjuna @AshikaRanganath @vijaybinni4u @mmkeeravaani @srinivasaaoffl @SS_Screens @boselyricist @Dsivendra… pic.twitter.com/vdwETgATRB

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) December 14, 2023