Indiana Jones Ott Streaming On Disney Plus Hotstar

Indiana Jones OTT | ఓటీటీలో వ‌చ్చేస్తున్న హాలీవుడ్ యాక్ష‌న్ అడ్వెంచర్ ‘ఇండియానా జోన్స్‌’.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్క‌డంటే

November 27, 2023 / 11:51 AM IST

Indiana Jones | హాలీవుడ్ యాక్ష‌న్, అడ్వెంచరస్ మూవీస్ అంటే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది ‘ఇండియానా జోన్స్‌’ (Indiana Jones) చిత్రాలు. ఈ ఫ్రాంచైజీలో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు నాలుగు సినిమాలు వచ్చాయి. మొదటి భాగం 1981లో ‘ఇండియానా జోన్స్‌ అండ్‌ రైడర్స్‌ ఆఫ్‌ ద లాస్ట్‌ ఆర్క్‌’ (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark) పేరుతో రాగా.. త‌ర్వాత 1984 లో ఇండియానా జోన్స్ అండ్‌ టెంపుల్ ఆఫ్ డూమ్ (Temple of Doom), 1989లో లాస్ట్ క్రూసేడ్ (Last Crusade), 2008లో కింగ్‌డ‌మ్ ఆఫ్ ది క్రిస్ట‌ల్ స్క‌ల్(Kingdom of the Crystal Skull) చిత్రాలు వ‌చ్చాయి. కాగా.. దిగ్గజ దర్శకుడు స్టీవెన్‌ స్పీల్‌బర్గ్‌ (Steven Spielberg) దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ నాలుగు సినిమాలు ఎన్నో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన అవార్డులను అందుకోవ‌డమే కాకుండా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించాయి.

ఈ సిరీస్ చిత్రాలలో ఇండియానా జోన్స్‌గా హారిసన్ ఫోర్డ్ (Harrison Ford) నటించ‌గా.. నిధిని(treasure) కాపాడే వ్యక్తిగా జోన్స్ చేసే విన్యాసాలు, అడ్వెంచర్లు ప్రేక్షకుల్ని ఇప్పటికి మర్చిపోలేకుండా చేశాయి. ఇక హాలీవుడ్ ఆల్ టైం బాక్సాఫీస్ మూవీస్‌లో ఇండియానా జోన్స్ చిత్రాలు టాప్ టెన్‌లో ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ ఫ్రాంచైజీ నుంచి సుమారు 42 ఏళ్ల తర్వాత 2023లో వచ్చిన చిత్రం ‘ఇండియానా జోన్స్‌ అండ్‌ ది డయల్‌ ఆఫ్‌ డెస్టినీ’ (Indiana Jones and the Dial of Destiny). మొద‌టి నాలుగు సినిమాలకు స్టీవెన్‌ స్పీల్‌బర్గ్‌ (Steven Spielberg) దర్శకత్వం వ‌హించ‌గా.. ఆఖ‌రి చిత్రం డయల్‌ ఆఫ్‌ డెస్టినీ (Dial of Destiny)కి జేమ్స్ మాన్‌గోల్డ్ (James Mangold) డైరెక్ట్ చేశాడు. జూన్‌ 29న విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసింది. ఈ చిత్రంలో కూడా ఇండియానా జోన్స్‌గా హారిసన్‌ ఫోర్డ్‌ (Harrison Ford) మరోసారి అలరించారు. ఈ మూవీలో హారిసన్ ఫోర్డ్ ఫేస్‌స్వాప్ టెక్నాలజీ (Faceswap technology)తో యంగ్ గా కనిపించి ప్రేక్షకులను అలరించాడు. అయితే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ (OTT) చేసుకుంది.

ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్ వేదిక‌గా.. డిసెంబర్ 01 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఇంగ్లీష్‌తో పాటు తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మొద‌ట ఈ సినిమాను రెంట‌ల్‌గా అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో (Prime Video), యాపిల్ టీవీ (Apple Tv)ల‌లో అందుబాటులో ఉంచిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీ హక్కుల‌ను డిస్నీ+హాట్‌స్టార్ (Disney + Hotstar) తీసుకుంది.

ఇక డిస్నీ+హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ (Subscription) ఉన్న‌వారు ఈ సిరీస్‌లో ఉన్న మొద‌టి నాలుగు (రైడర్స్ అఫ్ ది లాస్ట్ ఆర్క్(1981), ది టెంపుల్ అఫ్ డూమ్(1984), ది లాస్ట్ క్రూసేడ్(1989), కింగ్‌డ‌మ్ ఆఫ్ ది క్రిస్ట‌ల్ స్క‌ల్ (2008) సినిమాలు ఫ్రీగా చూడ‌వ‌చ్చు.

ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా 1984లో వచ్చిన ఇండియానా జోన్స్ మరియు టెంపుల్ ఆఫ్ డూమ్ ( Indiana Jones and the Temple of Doom) అనే చిత్రం భార‌త్‌ (India)లో షూటింగ్ జ‌రుపుకోగా.. ఈ సినిమాలో ఇండియన్ లెజెండ‌రీ న‌టుడు అమ్రీష్ పురి (Amrish Puri) విల‌న్‌గా న‌టించాడు. ఈ చిత్రం ఇండియాలో కూడా మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది. టెంపుల్ ఆఫ్ డూమ్‌లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా నటించిన కే హుయ్ క్వాన్ (Ke Huy Quan) రీసెంట్‌గా ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఆల్ ఎట్ వన్స్’ (Everything Everywhere All At Once) అనే సినిమాకు ఆస్కార్ అవార్డు కూడా అందుకున్నాడు.