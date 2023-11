November 8, 2023 / 01:24 PM IST

Indian 2 Movie |ఇండియ‌న్ సినిమా లెజెండరీ యాక్ట‌ర్ కమల్ హాసన్ మంగ‌ళ‌వారం త‌న 69వ‌ పుట్టినరోజు జ‌రుపుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇక ఉలగ‌నాయగ‌న్ పుట్టినరోజు సంద‌ర్భంగా అభిమానులతో పాటు యావత్ సినీ ప్రపంచం అత‌డికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అయితే కమల్ హాసన్ పుట్టినరోజు కానుక‌గా ఇండియన్‌-2 (Indian-2 ) నుంచి ద‌ర్శ‌కుడు శంకర్‌ ఒక కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను పంచుకున్నారు.

ఇండియన్ 2 షూటింగ్‌లో భాగంగా కమల్ హాసన్, శంక‌ర్ క‌లిసి దిగిన ఓ వర్కింగ్‌ స్టిల్‌ను సోష‌ల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు శంకర్‌. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌లో కమల్‌.. భారతీయుడు లుక్‌లో ఆకట్టుకునేలా కనిపించారు. భారతీయుడుని తిరిగి తీసుకురావడానికి మీతో మళ్లీ పని చేసే అవకాశం రావడం అద్భుతం. మీరు మమ్మల్ని అలరిస్తూనే ఉంటారని.. మిలియన్ల మందికి స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను అంటూ శంక‌ర్ ఈ పోస్ట‌ర్‌కు క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు.

Wishing our Ulaganayagan ⁦@ikamalhaasan⁩ sir a very happy birthday! It is wonderful to have had the chance to work with you again to bring Senapathy back! Hope you keep entertaining us and continue to inspire millions more! #indian2 pic.twitter.com/tGpA6In56I

— Shankar Shanmugham (@shankarshanmugh) November 7, 2023