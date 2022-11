Idhe Idhe lyrical song | తగ్గేదే లే నుంచి ఇదే ఇదే నే రొమాంటిక్‌ లిరికల్‌ వీడియో సాంగ్‌

November 2, 2022 / 07:03 PM IST

నవీన్‌ చంద్ర, దివ్యపిళ్లై, అనన్య సేన్‌గుప్తా హీరోహీరోయిన్లుగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘తగ్గేదేలే’. శ్రీనివాస రాజు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఫస్ట్‌లుక్‌, టీజర్‌ను విడుదల చేయగా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా ఇదే ఇదే నే అంటూ సాగే రొమాంటిక్‌ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు.

క్రైమ్‌ థిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో నవీన్‌చంద్ర ప్లేబాయ్‌ పాత్రలో సందడి చేయబోతున్నట్టు సాంగ్‌ ద్వారా తెలిసిపోతుంది. రొమాంటిక్‌ మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి చరణ్‌ అర్జున్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. భద్ర ప్రొడక్షన్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

A breezy & soothing melody, redefining romance 💖#IdheIdhe Lyrical Song from #ThaggedheLe is out now 🤩

