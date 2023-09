Mark Antony | చాలా మందితో లింకప్‌ చేశారు.. పుకార్లపై మార్క్‌ ఆంటోనీ విశాల్‌

September 15, 2023 / 10:45 AM IST

Mark Antony | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్లలో ముందు వరుసలో ఉంటాడు విశాల్‌ (Vishal). తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకుకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేని విశాల్ తాజాగా మార్క్ ఆంటోనీ (Mark Antony) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. అధిక్‌ రవిచంద్రన్‌ దర్శకత్వంలో యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య, సెల్వ రాఘవన్‌, సునీల్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

మార్క్‌ ఆంటోనీ నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. విశాల్‌, ఎస్‌జే సూర్య స్టైల్‌ ఆఫ్ యాక్టింగ్‌తో ఫన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా మంచి టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతున్నుట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్ చెబుతోంది. విశాల్‌ ఓ నటితో త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్నాడని వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే అలాంటిదేమి లేదంటూ మీడియాముఖంగా క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు విశాల్‌. సాధారణంగా ఇలాంటి పుకార్లను పట్టించుకోను. కానీ నా వ్యక్తిగత జీవితంలోకి అనవసరంగా ఓ నటిని లాగడం సరైంది కాదని అన్నాడు. మీడియాలో కొంతమంది ఎన్నోసార్లు డజన్లకొద్దీ హీరోయిన్లతో తనను లింకప్‌ చేస్తూ.. వార్తలు రాసుకొచ్చారని చెప్పుకొచ్చాడు విశాల్‌.

మార్క్‌ ఆంటోనీలో పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూవ‌ర్మ (Ritu Varma) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషించగా.. వైజీ మహేంద్రన్‌, అభినయ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన I Love U Ne సాంగ్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. మార్క్‌ ఆంటోనీ మూవీని మినీ స్టూడియో బ్యానర్‌పై వినోద్‌ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు.

