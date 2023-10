October 13, 2023 / 04:16 PM IST

Hrithik Roshan | దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై (Mumbai)లో ట్రాఫిక్‌ (Traffic) కష్టాలను అధిగమించేందుకు సాధారణ ప్రజలే కాదు సెలబ్రిటీలు కూడా ఇప్పుడు కొత్త మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. త్వరగా గమ్య స్థానాలకు చేరుకునేందుకు ఎక్కువగా మెట్రో (Metro)ను అనుసరిస్తున్నారు. కొందరు బాలీవుడ్‌ నటులు కూడా మెట్రో ప్రయాణం చేశారు. కాగా, తాజాగా బాలీవుడ్ (Bollywood) హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరో హృతిక్ రోష‌న్ మెట్రోలో(Metro) వెళ్లారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోల‌ను హృతిక్ సోష‌ల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు.

”ఈరోజు షూటింగ్ లొకేషన్‌కు మెట్రోలో వెళ్లాను. ఈ మెట్రోలో చాలా మధురమైన వ్యక్తులను కలిశాను. వారు నాకు ఇచ్చిన ప్రేమను మీతో పంచుకుంటున్నాను. ఈ అనుభవం అద్భుతమైనది. వేడిని + ట్రాఫిక్‌ను అధిగమించండి. నేను చేయబోయే యాక్షన్ షూట్ కోసం మెట్రోలో వెళ్లి నా వెన్నును కాపాడుకున్నాను” అంటూ హృతిక్ రోష‌న్ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చారు. ఇక ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు నెట్టింట్లో వైరల్‌ అయ్యాయి.

Took the metro to work today.

Met some really sweet n kind folks. Sharing with you the love they gave me.

The experience was spectacular. Beat the heat + the traffic. Saved my back for the action shoot I’m going for. pic.twitter.com/EidPYhNVz2

— Hrithik Roshan (@iHrithik) October 13, 2023