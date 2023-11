War 2 | హృతిక్‌ రోషన్, తారక్‌ వార్‌ 2 రిలీజ్ టైం ఫిక్స్‌

November 29, 2023 / 01:45 PM IST

War 2 | బాలీవుడ్‌ స్టార్ డైరెక్టర్‌ అయాన్‌ ముఖర్జీ YRF Spy Universe బ్యానర్‌లో తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం వార్‌ 2. హృతిక్‌ రోషన్ (Hrithik Roshan), టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ కాంబోలో వచ్చిన వార్‌కు కొనసాగింపుగా వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) జాయిన్ కావడంతో అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. ఇటీవలే వార్‌ 2 షూటింగ్‌ స్పెయిన్‌లో నిర్వహించినట్టు అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఈ షెడ్యూల్‌లో షూట్‌ చేసిన యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌కు సంబంధించిన స్టిల్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

తాజాగా ఈ సినిమా ఎప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందనే దానిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రాన్ని 2025 ఆగస్టు 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. YRF Spy Universeలో ఏక్తా టైగర్‌, టైగర్‌ జిందా హై, వార్‌, పఠాన్‌, టైగర్‌ 3 సినిమాల తర్వాత వస్తున్న ఆరో ప్రాజెక్టు కావడం విశేషం. ఇప్పటివరకు వచ్చిన సినిమాలన్నింటి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మోత మోగించాయి. టైగర్‌ 3 ఎండింగ్‌లో వార్‌ 2 గ్లింప్స్‌ కూడా ప్లే చేయగా.. ప్రేక్షకులు థ్రిల్‌కు గురవుతున్నారు.

అయాన్‌ ముఖర్జీ మరోవైపు బ్రహ్మాస్త్ర ప్రాంఛైజీ పనులపై కూడా ఫోకస్‌ పెట్టాడని తెలిసిందే. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం దేవర చిత్రంలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉంది. దేవరతో బాలీవుడ్ భామ జాన్వీకపూర్‌ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఈ చిత్రంలో పాపులర్ మలయాళ యాక్టర్‌ షైన్ టామ్‌ చాకో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. మ‌ల్టీ లింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తున్న దేవర 2024 ఏప్రిల్ 5న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ‌సుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై సుధాకర్‌ మిక్కిలినేని, కొనరాజు హరికృష్ణ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.

#HritikRoshan in & as Kabir – Thursday, 14th August 2025 !!

వార్‌ 2 షూటింగ్‌ విజువల్స్‌..

#War2 BTS :

Car Chase Action Sequence Shoot is going on…

Hrithik will Join them very soon…😉#War2 #HrithikRoshan #JrNTR ❤️#ManOfMassesNTR #Devara #Fighter pic.twitter.com/cfj8OIq5n5

— Scroll & Play (@scrollandplay) October 18, 2023