Guntur kaaram Talk | డిఫరెంట్‌ మ్యానరిజం, స్టైల్‌తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసే అతికొద్ది మంది స్టార్ హీరోల్లో టాప్‌లో ఉంటాడు మహేశ్‌బాబు (Mahesh Babu). అతడు, ఖలేజా లాంటి సినిమాల తర్వాత మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ (Trivikram Srinivas) దర్శకత్వంలో మహేశ్ బాబు సినిమా చేస్తున్నాడంటే ఆ క్రేజ్‌, అంచనాలే వేరు.

January 12, 2024 / 11:18 AM IST

Guntur kaaram Talk | టాలీవుడ్‌లో సెపరేట్‌ ఫ్యాన్ బేస్‌ ఉన్న హీరోలకు కొదవేమి లేదు. డిఫరెంట్‌ మ్యానరిజం, స్టైల్‌తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసే అతికొద్ది మంది స్టార్ హీరోల్లో టాప్‌లో ఉంటాడు మహేశ్ బాబు (Mahesh Babu). ఈ సూపర్‌ స్టార్ కాంపౌండ్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే.. వసూళ్లు, రికార్డుల గురించే అంతటా చర్చ నడుస్తుంది. మహేశ్ బాబు అందులోనా అతడు, ఖలేజా లాంటి సినిమాల తర్వాత మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ (Trivikram Srinivas) దర్శకత్వంలో సినిమా చేస్తున్నాడంటే ఆ క్రేజ్‌, అంచనాలే వేరు. అలాంటి భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైంది గుంటూరు కారం (Guntur kaaram). మరి గుంటూరు మిర్చిలా ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు ఘాటెక్కించిందా.. లేదా..? అనే దానిపై ఓ లుక్కేస్తే..

సూపర్ స్టార్‌ గ్రాండ్ స్టైలిష్ ఎంట్రీతో సెగలు పుట్టించేశాడు. అదిరిపోయే టైటిల్‌ కార్డు, ధమ్‌ మసాలా సాంగ్‌తో అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పించేలా ఫస్ట్ హాఫ్‌ షురూ అయింది. ఎప్పటిలాగే తన మ్యానరిజం, స్టైల్‌, యాటిట్యూడ్‌, స్టన్నింగ్‌ నయా లుక్‌, యాక్టింగ్‌తో అదరగొట్టేస్తూ ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలు తెప్పించేస్తున్నాడని ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్ చెబుతోంది. అభిమానులకు కావాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్‌తో కట్‌ చేసిన సీన్లు విజువల్‌ ఫీస్ట్‌గా సాగుతూ.. ప్రిన్స్ ఖాతాలో మరో సంక్రాంతి బ్లాక్ బస్టర్ పడ్డట్టేనని ట్రేడ్‌ సర్కిల్ టాక్‌ నడుస్తోంది.

నయా ఫ్లేవర్‌లో గుంటూరు యాసలో సాగే మహేశ్ బాబు వేష, భాష, యాసను మూవీ లవర్స్‌ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్ చెబుతోంది. వీర వెంకటరమణగా మహేశ్ బాబు తన పర్‌ఫార్మెన్స్‌తో అదరగొట్టగా.. విలక్షణ నటుడు ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ ఎప్పటిలాగే తన పాత్రలో జీవించేశాడని అంటున్నారు సినీ జనాలు. ఇక మహేశ్ బాబు, వెన్నెల కిశోర్ మధ్య వచ్చే కామెడీ సన్నివేశాలు పేలగా.. ఇతర నటీనటులు వారి వారి పరిధుల మేర యావరేజ్‌గా నటించారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

త్రివిక్రమ్ మార్క్‌ మిస్సయిందా..?

అయితే త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ రచన, దర్శకత్వం రెండింటిలోనూ తన మార్క్‌ను చూపించడంలో కాస్త తడబడ్డాడని అంటున్నారు ప్రేక్షకులు. ఇక బీజీఎం కా బాప్‌ థమన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌, మ్యూజిక్‌ బాగున్నా.. అంచనాలకు తగ్గట్టుగా లేదని టాక్ వినిపిస్తోంది. మనోజ్ పరమహంస సినిమాటోగ్రఫీ ప్రేక్షకులను ఇంప్రెస్‌ చేసేలా ఉంది. మొత్తానికి గుంటూరు కారం ఈ సంక్రాంతికి అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించడంలో విఫలమైనా.. మహేశ్ బాబు అభిమానులకు మాత్రం పండుగ వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చిందని ట్రేడ్‌ విశ్లేషకుల అంచనా. మరి గుంటూరు కారం ఎలాంటి వసూళ్లు రాబడుతుందనేది చూడాలి.

శ్రీలీల, మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటించారు. ఈ మూవీలో జగపతిబాబు, రమ్యకృష్ణ, ప్రకాశ్ రాజ్‌, రావు రమేశ్ ,ఈశ్వరీరావ్‌, జయరామ్‌, మురళీ శర్మ, సునీల్‌, బ్రహ్మానందం, వెన్నెల కిశోర్‌తోపాటు పలువురు నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. గుంటూరు కారం చిత్రాన్ని హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ రాధాకృష్ణ (చినబాబు) తెరకెక్కిస్తుండగా.. ఎస్‌ థమన్ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

