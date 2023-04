April 16, 2023 / 04:01 PM IST

Hombale Films | కేజీఎఫ్‌ సినిమాతో టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది టాప్ బ్యానర్ హోంబలే ఫిలిమ్స్‌ (Hombale Films). ఆ తర్వాత కేజీఎఫ్‌తోపాటు మరో బ్లాక్ బస్టర్‌ కాంతారను కూడా ప్రేక్షకులకు అందించి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రికార్డుల వర్షం కురిపించింది. ఈ పాపులర్ బ్యానర్‌ కొత్త అప్‌డేట్‌తో వార్తల్లో నిలిచింది. రేపు అదిరిపోయే అప్‌డేట్‌ అందించబోతున్నట్టు సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించింది. ఇంతకీ ఆ క్రేజీ వార్తేంటనే కదా మీ డౌటు.

మలయాళ స్టార్ హీరో ఫహద్‌ ఫాసిల్ (Fahadh Faasil) గతేడాది పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ధూమమ్‌ (Dhoomam)‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రానికి యూ టర్న్‌ ఫేం పవన్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కోలీవుడ్ భామ అపర్ణ బాలమురళి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ను రేపు ‌ఉదయం 10:45 గంటలకు లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటిస్తూ ట్వీట్ చేశారు. ప్రతి పొగ ఒక రహస్యాన్ని దాచిపెడుతుంది. ఉత్కంఠభరితమైన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ డ్రామాలో హృదయాన్ని కదిలించే రైడ్ కోసం రెడీగా ఉండండి.. అంటూ హోంబలే ఫిలిమ్స్‌ మేకర్స్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చి సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నారు.

ఈ చిత్రంలో అచ్యుత్‌ కుమార్‌, జాయ్‌ మాథ్యూ, దేవ్‌ మోహన్‌, అనూ మోహన్‌, నందు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ధూమమ్ మలయాళంతోపాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఫహద్‌ ఫాసిల్‌ మరోవైపు తెలుగులో సుకుమార్-అల్లు అర్జున్ కాంబినేషన్‌లో ఫస్ట్‌ పార్టుకు కొనసాగింపుగా వస్తున్న పుష్ప.. ది రూల్‌లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

Every puff of smoke hides a secret. Secrets not worth dying for.

Brace yourself for a heart-pumping ride in this suspenseful thriller drama.

First Look Tomorrow at 10:45 AM. #FahadhFaasil @pawanfilms #VijayKiragandur @aparnabala2 @hombalefilms @HombaleGroup @Poornac38242912… pic.twitter.com/OT0uw61sMR

