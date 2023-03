NTR30 | తారక్‌ సినిమా కోసం మరో హాలీవుడ్‌ టెక్నీషియన్‌.. కొరటాల శివ ఈ సారి గట్టిగానే ప్లాన్‌ చేస్తున్నట్టున్నాడుగా..!

March 28, 2023 / 02:37 PM IST

Brad Minnich | ఎన్టీఆర్‌ 30 సినిమాపై రోజు రోజుకు అంచనాలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. ఆ మధ్య రిలీజ్‌ చేసిన డైలాగ్‌ టీజర్ సినిమాపై ఎక్కడలేని క్రేజ్‌ తెచ్చిపెట్టింది. ఇటీవలే రిలీజైన జాన్వీ కపూర్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌కు కూడా మంచి స్పందనే వచ్చింది. ప్రస్తుతం చిత్రబృందం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో మునిగిపోయింది. మరికొన్ని రోజుల్లో షూటింగ్‌ కూడా ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో కాస్ట్‌ అండ్‌ క్రూను సెలక్ట్‌ చేసే పనిలో పడిపోయారు మేకర్స్. ఇటీవలే మిషన్‌ ఇంపాజిబుల్‌ వంటి సినిమాకు పనిచేసిన యాక్షన్‌ కొరియోగ్రాఫర్‌ను రంగంలోకి దింపిన చిత్రబృందం ఈ సారి మరో హాలీవుడ్‌ టెక్నీషియన్‌ను దింపారు.

ఎన్టీఆర్‌30 సినిమా కోసం ప్రముఖ హాలీవుడ్‌ వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ టెక్నీషియన్‌ బ్రాడ్‌ మిన్నిచ్‌ను తీసుకున్నారు. ఆయన 300, ఆక్వామ్యాన్‌, ది బ్యాట్‌ మ్యాన్‌ వంటి పలు హాలీవుడ్‌ సినిమాలకు పనిచేశాడు. ఈ సినిమాలోని కీలక సన్నివేశాల కోసం బ్రడ్‌ మిన్నిచ్‌ వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ సూపర్‌వైజర్‌గా ఉంటారని చిత్రయూనిట్‌ ప్రకటించింది. దీంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెరిగియి. ఈ సారి కొరటాల శివ గట్టిగానే ప్లాన్‌ చేస్తున్నాడని పలువురు నెటీజన్‌లు కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

సముద్ర నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను యువసుధ ఆర్ట్స్, ఎన్టీఆర్‌ ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఐలాండ్ పోర్ట్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా కథ సాగనుందని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మూవీ సెమీ-పీరియడ్ సెటప్‌తో ఓ ఫిక్షనల్ ఐలాండ్‌లో జరుగుతుందని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం. తారక్‌కు జోడీగా జాన్వీ కపూర్‌ నటిస్తుంది. ప్రతినాయకుడి పాత్రలో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ నటించనున్నట్లు తెలుస్తుంది.

#BradMinnich will be the VFX supervisor for crucial sequences in #NTR30 💥💥

Get ready for a stunning visual treat on the Big Screens 🤩#NTR30Begins@tarak9999 #JanhviKapoor #KoratalaSiva @NANDAMURIKALYAN @anirudhofficial @YuvasudhaArts pic.twitter.com/LUdpwNuNFe

— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) March 28, 2023