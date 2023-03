NTR30 | తారక్‌ సినిమా కోసం మిషన్‌ ఇంపాజిబుల్‌ యాక్షన్‌ కొరియోగ్రాఫర్‌

March 26, 2023 / 10:44 AM IST

Kenny Bates | నందమూరి అభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకులు సైతం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ ‘ఎన్టీఆర్‌30’. ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్‌ తర్వాత తారక్‌ చేస్తున్న సినిమా కావడంతో ప్రతీ ఒక్కరిలోనూ తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది. పైగా జనతా గ్యారేజ్‌ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ కాంబో రిపీటవడంతో ప్రతీ ఒక్కరిలోనూ ఎక్కడలేని అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఆచార్యతో కోలుకోలేని దెబ్బతిన్న కొరటాల శివ ఈ సినిమాతో ఎలాగైనా గ్రాండ్‌ కంబ్యాక్ ఇవ్వాలని కసితో ఉన్నాడు. ఇటీవలే పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే షూటింగ్‌ మొదలుపెట్టనుంది.

ఇక ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా కోసం కొరటాల హాలీవుడ్‌ టెక్నీషియన్లను రంగంలోకి దింపనున్నాడు. కాగా ఈ సినిమా కోసం ప్రముఖ హాలీవుడ్ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ కెన్ని బేట్స్ సినిమాలో భాగం అయినట్లు చిత్రబృందం ఓ వర్కింగ్ స్టిల్‌ను విడుదల చేసింది. మిషన్‌ ఇంపాజిబుల్‌ వంటి సినిమాకు పనిచేసిన కెన్ని ఈ సినిమాలో భాగం కావడంతో తారక్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఫుల్‌ ఎగ్‌జైట్‌ అవుతున్నారు. సముద్ర నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను యువసుధ ఆర్ట్స్, ఎన్టీఆర్‌ ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఐలాండ్ & పోర్ట్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా కథ సాగనుందని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మూవీ సెమీ-పీరియడ్ సెటప్‌తో ఓ ఫిక్షనల్ ఐలాండ్‌లో జరుగుతుందని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం.

తారక్‌కు జోడీగా ఈ మూవీలో జాన్వీ కపూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన జాన్వీ ఫస్ట్‌ లుక్‌ ప్రేక్షకులను తెగ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక జాన్వీకి తొలి తెలుగు సినిమా ఇదే అవడం విశేషం. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 5న పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్‌ చేయాలని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

