Adivi Sesh | హిందీ ప్రేక్షకులు కూడా థ్రిల్లర్స్ ను లైక్‌ చేస్తున్నారు.. అడివి శేష్‌

November 23, 2022 / 03:20 PM IST

అడివి శేష్ (Adivi Sesh) లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం హిట్‌ 2 (Hit :The second case)‌. శైలేష్‌ కొలను (Sailesh Kolanu) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. నేడు ట్రైలర్‌ను లాంఛ్‌ చేయగా.. క్రైం ఇన్వెస్టిగేషన్‌లో నేపథ్యంలో సాగుతూ క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. హిట్‌ 2 డిసెంబర్ 2న విడుదలవుతుంది. ఇంతకీ ఈ సినిమా హిందీలో వస్తుందా..? అనే దానిపై క్లారిటీ ఇచ్చాడు అడివిశేష్‌.

ఈ సినిమా పాన్‌ ఇండియా రిలీజ్ ప్లాన్‌ ఉందా..? అన్న ప్రశ్నపై స్పందిస్తూ.. హిట్‌ 2 డిసెంబర్ 2న తెలుగులో విడుదలవుతుంది. హిందీలో తర్వాతనే విడుదల అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ సినిమాను ఒరిజినల్‌గా తెలుగులో మాత్రమే ప్లాన్ చేశాం. కాకపోతే ప్రతీ ప్రమోషన్స్ లో హిందీ ప్రేక్షకుల నుంచి మాకు పెద్ద రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ మధ్య దృశ్యం 2ను హిందీలో ఇష్టపడుతుండటంతో వారు (హిందీ ఆడియెన్స్) కూడా థ్రిల్లర్స్ ను ఇష్టపడుతున్నారన్న కాన్ఫిడెన్స్ మాలో వచ్చింది. ప్రేక్షకులే హిందీలో విడుదల చేయాలన్న ఆలోచన ఇచ్చారన్నాడు.

భవిష్యత్‌లో చేసేవన్నీ పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో ఉంటాయా..? అన్న ప్రశ్నకు అడివి శేష్ స్పందిస్తూ..నేను తెలుగు సినిమా చేసినా.. హిందీ సినిమా చేసినా.. మొదట ఇండియన్ సినిమా చేస్తానని చెప్పుకొచ్చాడు అడివిశేష్‌. మొత్తానికి హిందీలో కూడా హిట్‌ 2 రాబోతుందని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. అయితే ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందనేది రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.

థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్నహిట్‌ 2 చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. పోసాని కృష్ణమురళి, తనికెళ్లభరణి, కోమలీ ప్రసాద్‌, రావు రమేశ్‌, భాను చందర్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.ఈ చిత్రానికి జాన్‌ స్టివార్ట్‌ ఏడూరి మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. వాల్‌ పోస్టర్‌ సినిమా బ్యానర్‌పై నాని, ప్రశాంతి తిపిర్‌నేని తెరకెక్కిస్తున్నారు.

