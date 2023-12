December 27, 2023 / 11:45 AM IST

Hi Nanna Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నాని (Nani) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘హాయ్‌ నాన్న’ (Hi Nanna). నాని 30 (Nani 30)గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాతో శౌర్యువ్ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌యం అయ్యాడు. ఈ సినిమా డిసెంబ‌ర్ 07న‌ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతున్న విషయం తెలిసిందే. రిలీజైన అన్ని భాషల్లో భారీ వసూళ్లు రాబ‌ట్టింది. ఒక‌వైపు ప్ర‌భాస్ స‌లార్ సినిమా విడుద‌లై బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద దూసుకుపోతున్న ఫ్యామిలీ ప్రేక్ష‌కులు మాత్రం ‘హాయ్‌ నాన్న’ సినిమానే ఎంచుకుంటున్నారు. ఇక‌ ‘హాయ్‌ నాన్న’లో నాని కూతురు సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ (cystic fibrosis) అనే వ్యాధితో బాధపడుతుంది.

అయితే రీసెంట్‌గా ఈ సినిమా చూసిన ఓ నెటిజ‌న్.. తన కొడుకు(విహాన్) కూడా సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అనే వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడని. తమ పరిస్థితి కూడా అచ్చం అలానే ఉందని, కొన్ని సీన్లు అయితే నిజంగా మావే అని రాసుకొచ్చాడు. ఈ పోస్ట్ చూసిన ‘హాయ్‌ నాన్న’ టీమ్ తాజాగా ఆ ఫ్యామిలీని క‌లుసుకుంది. ఈ విష‌యాన్ని నెటిజ‌న్ సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ.. మా రియ‌ల్ లైఫ్ స్టోరీ.. రీల్ లైఫ్‌ను క‌లుసుకుంది. థాంక్యూ నాని, మృనాల్ ఠాకూర్, కియారాఖన్నా, అంటూ రాసుకోచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ ఫొటో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

Our real-life story met the reel one♥️,The moments we shared with @NameisNani @mrunal0801 #KiaraKhanna were priceless 🥹,The way they treated Vihaan made it extra special, turning moments into memories we’ll always cherish ♥️. #HiNanna #CFFamily pic.twitter.com/bZu97zDgVY

