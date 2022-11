November 15, 2022 / 10:14 AM IST

హైద‌రాబాద్: తెలుగు ఫిల్మ్ హీరో సూప‌ర్ స్టార్ కృష్ణ ఇవాళ క‌న్నుమూసిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆయ‌న మృతి ప‌ట్ల మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు. తెల్ల‌వారుజామునే ఓ విషాదక‌ర వార్త‌తో నిద్ర లేచాన‌ని, హీరో కృష్ణ నిజ‌మైన లెజెండ్ న‌టుడు అని, తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండ‌స్ట్రీలో చాలా మ‌ర్యాద‌పూర్వ‌క న‌టుడు అని మంత్రి కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఈ విషాద‌క‌ర స‌మ‌యంలో కృష్ణ మ‌ర‌ణం ప‌ట్ల ఆయ‌న కుమారుడు హీరో మ‌హేశ్‌కు హృద‌యపూర్వ‌క శ్ర‌ద్ధాంజ‌లి ఘ‌టిస్తున్నాన‌ని మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. కొన్ని నెల‌ల వ్య‌వ‌ధిలోనే ఇద్ద‌రు పేరెంట్స్‌ను కోల్పోవ‌డం విషాద‌క‌ర‌మే అని మ‌హేశ్‌ను ఉద్దేశిస్తూ మంత్రి ట్వీట్ చేశారు

Woke up to the terrible news of #SuperStarKrishna Garu’s demise. Truly a legendary actor & one of the most humble stars of Telugu Film industry

Heartfelt condolences to my dear friend @urstrulyMahesh in this hour of grief. Losing both parents within a couple of months is tragic

— KTR (@KTRTRS) November 15, 2022