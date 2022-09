September 17, 2022 / 08:05 PM IST

Hebah Patel Poster | ఇంద్రసేన, ఐశ్వర్యరాజ్ జంటగా న‌టిస్తున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం ‘శాసనసభ’. ఈ చిత్రానికి మ‌డికంటి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. సీనియర్ నటుడు డా.రాజేంద్రప్రసాద్, సోనియా అగర్వాల్, పృథ్వీరాజ్ ముఖ్యపాత్రల్లో న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. సాబ్రో ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై తుల‌సీరామ్ సాప్ప‌ని, ష‌ణ్ముగం సాప్ప‌నిలు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. కాగా ఈ చిత్రంలో ప్ర‌ముఖ హీరోయిన్ హెబ్బా ప‌టేల్ ఓ స్పెష‌ల్ సాంగ్‌లో న‌ర్తించింది. తాజాగా మేక‌ర్స్ ఈ పాటకు సంబంధించిన పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

ఈ సందర్భంగా నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ “పాన్ ఇండియా సినిమాగా రూపొందుతున్న పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ సినిమా ఇది. యూనివర్శల్ కథాంశంతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హెబ్బాపటేల్ ప్రత్యేకపాట ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. కేజీఎఫ్, కేజీఎఫ్ 2 చిత్రాలతో సంగీత దర్శకుడిగా తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్న రవిబసుర్ సంగీతం ఈ చిత్రానికి హైలైట్‌గా వుంటుంది. ఈ ప్రత్యేకపాటను పాపుల‌ర్ సింగ‌ర్ మంగ్లీ ఆల‌పించ‌గా ప్రేమ్‌ర‌క్షిత్ ఈ పాట‌కు కొరియోగ్రాఫ‌ర్‌గా ప‌నిచేశాడు. ముఖ్యంగా ఈ పాట మాస్‌ను ఉర్రూతలూగిస్తుంది. త్వరలోనే చిత్ర విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తాం” అని తెలిపారు. ఈ చిత్రానికి కథ-మాటలు: రాఘవేందర్‌రెడ్డి.

The Hottest & Ravishing @ihebahp to Sizzle in a Special Number in #Sasanasabha

🥁🎶 @RaviBasrur

🎤 @iamMangli

💃🕺 #PremRakshith #IndraSena #RajendraPrasad #VenuMadikanti #ShanmugamSappani #Thulasiramsappani #AishwaryaRaj @soniya_agg @sapbrofilms @kaanistudio pic.twitter.com/nb6yn0DHk0

— Shreyas Media (@shreyasgroup) September 17, 2022