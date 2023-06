June 14, 2023 / 06:41 PM IST

Sandeham | కుమారి 21ఎఫ్ ఫేం హెబ్బా పటేల్ (hebah patel)‌తో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది ముంబై భామ హెబ్బా పటేల్. ఓయ్‌ ఫేం ఆనంద్‌ రంగా దర్శకత్వంలో నటించిన వెబ్ సిరీస్‌ వ్యవస్థ (Vyavastha) ఇటీవలే డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాంలో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. క్రైం, కోర్టు రూం డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ వెబ్‌సిరీస్‌కు మంచి స్పందన వచ్చింది. కాగా ఈ భామ తాజాగా మరో ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.

హెబ్బాపటేల్ నటిస్తోన్న తాజా సినిమా సందేహం (Sandeham). సతీశ్ పరంవేద డైరెక్షన్‌లో థ్రిల్లింగ్ లవ్‌ స్టోరీతో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు. ఇంతకీ హీరోహీరోయిన్ల మధ్య ఎలాంటి థ్రిల్లింగ్ లవ్‌ ట్రాక్‌ చూపించబోతున్నాడన్నది సస్పెన్స్ పెడుతూ.. లాంఛ్ చేసిన లుక్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. విష్ణు వర్షిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలపై హెబ్బాపటేల్ టీం రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ ఇవ్వనుంది.

ఒకవేళ నువ్వు అబద్దమాడితే.. చనిపోతావు.. హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌తో వైరల్ అవుతున్న ఫస్ట్ లుక్‌ మూవీపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది. హెబ్బాపటేల్‌ దీంతోపాటు తెలిసినవాళ్లు, వల్లన్‌, ఆద్య సినిమాల్లో నటిస్తోంది. ఈ మూడు సినిమాలు షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్నాయి.

An intriguing love story coming to thrill you.

Here it is the mysterious and attention-grabbing first look of #Sandeham #Youwilldieifyoulie

@sumanvootkur_ @ihebahp@VV_Creations_@Sateeshparamved @Satyamparcha_ @Swetaavarma#RashikaShetty @subhashanand3@praveenvanamali… pic.twitter.com/Ie13AULQLU

— Ramesh Bala (@rameshlaus) June 14, 2023