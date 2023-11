Ustaad Bhagat Singh | ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్‌: పుకార్లకు చెక్ పెట్టిన హరీష్ శంకర్

November 7, 2023 / 08:14 PM IST

Ustaad Bhagat Singh | పవర్ స్టార్ పవన్ పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) తో దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ తీస్తోన్న పవర్ ప్యాక్డ్ ఎంటర్ టైనర్ ‘ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్‌’ (Ustaad Bhagat Singh). ‘గబ్బర్‌సింగ్‌’ తర్వాత పవన్‌కల్యాణ్‌ – హరీష్ శంకర్‌ (Harish Shankar) కాంబోలో రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రంపై ప్రేక్షకులు భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. ఇందులో పవన్‌ కల్యాణ్‌ పోలీస్‌ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం కీలక భాగం చిత్రీకరణ జరుపుకుంది.

కాగా పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో బిజీగా వుండటంతో చిత్రానికి పరిమిత సమయం కేటాయిస్తున్నారని, ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల నేపధ్యంలో ఈ చిత్రానికి కొంత విరామం ఇస్తారని కొన్ని కథనాలు వినిపించాయి. అలాగే దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ ఈ గ్యాప్ లో మరో చిత్రం చేసే ఆలోచనలో వున్నారని కూడా వార్తలు వినిపించాయి.

అయితే ఈ కథనాలపై దర్శకుడు హరిస్ శంకర్ స్పందించారు.‘ ఇవన్నీ రూమర్స్. దయచేసిన ఇలాంటి నిరాధారమైన వార్తలని నమ్మొద్దు. నా దృష్టి ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్‌ పైనే వుంది’అని స్పష్టం చేశారు హరీష్ శంకర్. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ పతాకంపై నవీన్‌ ఎర్నేని, రవిశంకర్‌ యలమంచిలి ‘ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్‌’ ని నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీలీల కథానాయికగా నటిస్తోంది. దేవీశ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Its a Family, Youth , & Mass

Energetic entertainer … would be an eye feast to watch BoSS https://t.co/rhdKleLyUs

— Harish Shankar .S (@harish2you) October 24, 2023