June 10, 2022 / 02:30 PM IST

టాలీవుడ్ హీరో నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) నేడు పుట్టిన‌రోజును జ‌రుపుకుంటున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ సంద‌ర్భంగా నంద‌మూరి అభిమానులు త‌మ ఫేవ‌రేట్ హీరో బాల‌కృష్ణ‌కు పుట్టినరోజు (Balakrishna Birthday) శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే గోపీచంద్ మ‌లినేని బ‌ర్త్ డే విషెస్ చెప్తూ ఎన్‌బీకే 107 (NBK107) ఫ‌స్ట్ హంట్ టీజర్‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా..నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది.

కాగా ఇపుడు బాల‌కృష్ణ‌తో ఎన్‌బీకే 108 (NBK108) సినిమా చేయ‌బోతున్న అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) త‌న‌దైన స్టైల్లో బ‌ర్త్ డే విషెస్ చెప్పి..టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలిచాడు. మాస్ జ‌నాల‌కు దేవుడు..గ‌ర్జిస్తున్న సింహం..నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ‌గారికి పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు. ఆయ‌న‌తో చేయ‌బోతున్న #NBK108 ప్రాజెక్టును అధికారికంగా తెలియ‌జేస్తుండ‌టం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సారి బాల‌య్య గ‌ర్జ‌న‌ కొత్త‌గా ఉండ‌బోతుంది..మ‌రిన్ని వివ‌రాలు త్వ‌ర‌లోనే..అంటూ ట్వీట్ చేస్తూ..బాల‌కృష్ణ‌తో దిగిన ఫొటోను ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు.

ఈ ట్వీట్ ఇపుడు నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది. రీసెంట్‌గా వ‌చ్చిన ఎఫ్3 స‌క్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అనిల్ రావిపూడి. ఈ సారి బాల‌కృష్ణ‌లోని ఫ‌న్నీ యాంగిల్‌ను పూర్తి స్థాయిలో చూపించ‌బోతున్నాడ‌ని ఇన్ సైడ్ టాక్ న‌డుస్తోంది.

After scoring a Massive DOUBLE HATTRICK of Blockbusters✌️

Director @AnilRavipudi is now joining forces with the One & Only NataSimham #NandamuriBalakrishna for his next project #NBK108 🔥

This time with an Engrossing Narrative in a different genre 🎬 #HBDGodOfMassesNBK ❤️‍🔥 pic.twitter.com/zVt7TRBHtl

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) June 10, 2022