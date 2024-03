Mr Bachchan | మిస్ట‌ర్ బ‌చ్చ‌న్ డైరెక్టర్ హ‌రీష్ శంక‌ర్‌కు బ‌ర్త్ డే విషెస్‌

March 31, 2024 / 02:32 PM IST

Mr Bachchan | ర‌వితేజ, జ్యోతిక న‌టించిన షాక్ సినిమాతో డైరెక్ట‌ర్‌గా టాలీవుడ్‌కు ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆ త‌ర్వాత మాస్ మ‌హారాజాతో మ‌రోసారి మిర‌ప‌కాయ్ తెర‌కెక్కించి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ హిట్టు అందుకున్నాడు. ఇక 2012లో ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ టైటిల్ రోల్‌లో గ‌బ్బ‌ర్ సింగ్ తెర‌కెక్కించి ఇండ‌స్ట్రీ రికార్డుల‌ను బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు హ‌రీష్ శంక‌ర్ (Harish Shankar S). టాలీవుడ్‌లో వ‌న్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్ర‌స్తుతం ఈ ఇద్ద‌రి హీరోల‌తో రెండు సినిమాలు చేస్తూ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ తీరిక లేకుండా ఉన్న హ‌రీష్ శంకర్ పుట్టిన‌రోజు నేడు.

ఈ సంద‌ర్భంగా హీరోలు, ఇండ‌స్ట్రీ స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు, ఫ్యాన్స్ , ఫాలోవ‌ర్లు బ‌ర్త్ డే విషెస్ తెలియ‌జేస్తున్నారు. ప్రేక్ష‌కుల నాడి తెలిసిన మాస్ డైరెక్ట‌ర్ హ‌రీష్ శంక‌ర్‌కు మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ టీంతోపాటు ఉస్తాద్ భ‌గ‌త్ సింగ్ (Ustaad BhagatSingh)మెంబ‌ర్స్ విషెస్ అందించారు. హ‌రీష్ శంక‌ర్ భ‌విష్య‌త్‌లో ప్రేక్ష‌కుల‌ను మ‌రింత‌గా ఎంట‌ర్‌టైన్ చేస్తూ.. ఎన్నో విజ‌యాలు అందుకోవాల‌ని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

ప్ర‌స్తుతం ర‌వితేజ హీరోగా మిస్ట‌ర్ బ‌చ్చ‌న్ (Mr Bachchan) సినిమా తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉంది.

పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మేకర్స్ ఇప్పటికే షేర్ చేసుకున్న టైటిల్‌ పోస్టర్‌లో రవితేజ తన ఫేవరేట్ లెజెండరీ యాక్టర్‌ అమితాబ్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ మెస్మరైజ్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

మ‌రోవైపు ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ తో ఉస్తాద్ భ‌గ‌త్ సింగ్ చేస్తుండ‌గా.. ఈ సినిమా కూడా చిత్రీక‌ర‌ణ ద‌శ‌లో ఉంది. ఇప్ప‌టికే విడుద‌ల చేసిన ఉస్తాద్ భ‌గ‌త్ సింగ్ గ్లింప్స్ నెట్టింట మిలియ‌న్ల సంఖ్య‌లో వ్యూస్ రాబ‌డుతూ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండ‌స్ట్రీగా నిలుస్తోంది.

బ‌ర్త్ డే విషెస్ ఇలా..

Birthday wishes to dynamic director and sweetest @harish2you garu 🤗

Wishing you a great success with #UstaadBhagatSingh and #MrBachhan 👍#HBDHarishShankar pic.twitter.com/4gzvBf9ekr — Suresh PRO (@SureshPRO_) March 31, 2024

