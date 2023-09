Vadivelu | హ్యాపీ బర్త్‌ డే టు లెజెండరీ కమెడియన్‌ వడివేలు

September 12, 2023 / 03:45 PM IST

Vadivelu | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాలెంటెడ్‌ లెజెండరీ యాక్టర్లలో లీడింగ్ పొజిషన్‌లో ఉంటారు వడివేలు (Vadivelu). నటుడిగా, సింగర్‌గా, కమెడియన్‌గా.. మల్టీ టాలెంటెడ్‌ స్కిల్స్‌తో సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఎంతో మంది స్టార్ యాక్టర్లతో కలిసి నవ్వుల పూవులు పూయిస్తూ.. రెండున్నర దశాబ్దాలకుపైగా తమిళ ప్రేక్షకులతోపాటు ఇతర భాషా ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తున్నారు.

ఈ స్టార్ కమెడియన్ పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖులు, కోస్టార్లు, అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మలయాళ స్టార్ హీరో ఫహద్ ఫాసిల్‌ (Fahadh Faasil), ఉదయనిధి స్టాలిన్ (Udhayanidhi Stalin) కాంబోలో వచ్చిన చిత్రం నాయకుడు (మామన్నన్‌ తెలుగు వెర్షన్‌) లో వడివేలు కీలక పాత్రలో నటించిన విషయం తెలిసిందే. వన్‌ మ్యాన్ షోలా సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలిచాడు వడివేలు.

వడివేలు ప్రస్తుతం పీ వాసు దర్శకత్వంలో రాఘవాలారెన్స్ నటిస్తోన్న చంద్రముఖి 2లో కీ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. మరోసారి తనదైన స్టైల్‌లో కితకితలు పెట్టించేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌, ట్రైలర్‌తో క్లారిటీ వచ్చేసింది. కెరీర్‌లో రజినీకాంత్‌, కమల్ హాసన్‌, విజయ్ కాంత్‌, విజయ్‌, అర్జున్‌, ప్రభుదేవా లాంటి దిగ్గజ యాక్టర్లతో నటించి.. ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్న వడివేలు మరిన్ని సినిమాలతో వినోదాన్ని అందిస్తూ.. మరెన్నో పురస్కారాలు అందుకోవాలని విష్‌ చేస్తున్నారు సినీ జనాలు.

వడివేలుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఇలా..

Wishing the laughter therapist of tamil households, who’s living in our hearts forever “Vaigai Puyal” Vadivelu a Happy Birthday! 🥳❤️😆 Keep entertaining us for many more years to come! 😜🎉 #HBDVadivelu #VaigaipuyalVadivelu #Vadivelu pic.twitter.com/j2FMD1ox9b

Happy Birthday to the legendary, #Vadivelu sir. Your unmatched humor through body language without ever hurting anyone’s feelings is pure magic. Here’s to many more laughs and moments of joy! ❤️ #HBDVadivelu #HappyBirthdayVadivelu pic.twitter.com/CnaldWowl3

— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) September 12, 2023