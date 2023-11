November 8, 2023 / 03:39 PM IST

Hanuman Trailer | ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ (Prashanth Varma) తెర‌కెక్కించే సినిమాలు ఎంత క్రియేటివ్‌గా ఉంటాయో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌క్క‌ర్లేదు. అ!, కల్కి, జాంబీ రెడ్డి చిత్రాలు వేటిక‌వి ప్ర‌త్యేక‌త‌ను సంత‌రించుకున్నాయి. ఈ మూడు చిత్రాలు విభిన్నమైన జాన‌ర్స్‌లో తెర‌కెక్కి మంచి విజ‌యాన్ని సాధించాయి. ఇప్పుడు హనుమాన్ (Hanuman) అంటూ తొలి తెలుగు సూపర్ హీరో సిరీస్ తెరకెక్కిస్తున్నారు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ(Prashanth Varma). భార‌తీయ ఇతిహాసాల్లోని హనుమంతుని కథ స్ఫూర్తితో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్న‌ట్టు తెలుస్తుండ‌గా, ఇందులో జాంబి రెడ్డి కథానాయకుడు తేజ సజ్జా (Teja Sajja) హీరోగా న‌టిస్తున్నాడు. ఇక సూపర్ హీరో సిరీస్‌గా తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టీజర్‌ హాలీవుడ్ స్థాయి విజువల్స్‌తో అందరినీ ఇంప్రెస్‌ చేస్తోంది. యూనివర్సల్‌ ప్రేక్షకులను సైతం ఆకట్టుకునే హై టెక్నికల్‌ వాల్యూస్‌తో కట్‌ చేసిన విజువల్స్‌ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నాయి.

ఇక ఈ చిత్రాన్ని సంక్రాంతి కానుక‌గా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్రబృందం ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే విడుద‌ల‌కు ఇంకా రెండు నెల‌లు ఉండ‌టంతో.. ఇప్ప‌టినుంచే ప్రమోష‌న్స్ షూరు చేయ‌నుంది. ఇందులో భాగంగా ఈ సినిమా నుంచి ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ‌. హనుమాన్ (Hanuman) సినిమాకు సంబంధించి ఈ మంగళవారం నుంచి ఆన్-గ్రౌండ్ ప్రమోషన్‌లను ప్రారంభించిన‌ట్లు సినిమా విడుద‌ల తేదీ వ‌ర‌కు ప్రతి మంగళవారం #HanuMan సినిమా నుంచి అద్భుతమైన అప్‌డేట్ ఇస్తాం అంటూ ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ రాసుకోచ్చాడు.

We started our On-Ground promotions from this Tuesday! There will be an exciting update from #HanuMan on every Tuesday till the release! 🙏🏽😊@Primeshowtweets #HanuManOnJan12th ❤️‍🔥 pic.twitter.com/hwEt8aXOGh

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) November 8, 2023