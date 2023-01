January 9, 2023 / 12:23 PM IST

Hanuman Movie Release Date | ప్రయోగాత్మక సినిమాల‌ను తెర‌కెక్కించ‌డంలో సిద్ధ హస్తుడు ప్రశాంత్ వ‌ర్మ‌. ‘అ!’ సినిమాతో సినీరంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ప్రశాంత్‌ వర్మ.. మొదటి సినిమాతోనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఆ తర్వాత ‘క‌ల్కి’, ‘జాంబిరెడ్డి’ వంటి వరుస విభిన్న చిత్రాల‌తో ఇండస్ట్రీలో త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక గుర్తింపును ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న యంగ్ హీరో తేజ‌స‌జ్జాతో ‘హ‌ను మాన్’ అనే సూప‌ర్ హీరో చిత్రాన్ని చేస్తున్నాడు. షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులను జరుపుకుంటుంది. ఇప్పటికే చిత్రబృందం రిలీజ్‌ చేసిన పోస్టర్‌లు, టీజర్‌ సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించింది.

ఈ చిత్రాన్ని సమ్మర్‌ కానుకగా మే 12న ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు చిత్రబృందం వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఈ సినిమా పాన్‌ వరల్డ్‌ స్థాయిలో రిలీజ్‌ కాబోతుంది. తెలుగు సహా 11 భాషల్లో ఈ సినిమా విడుదల కానున్నట్లు చిత్రబృందం తెలిపింది. అందులో కొరియన్‌, జపనీస్‌, ఇంగ్లీష్‌, స్పానీష్‌, చైనీస్‌ భాషలు కూడా ఉన్నాయి. ఒక తెలుగు సినిమా ఇన్ని భాషల్లో రిలీజవడం ఇదే తొలిసారి. కంటెంట్‌ మీదున్న నమ్మకంతో భారీ ఎత్తున ఈ సినిమాను రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. నిజానికి ప్రశాంత్‌ వర్మ ఒక్క టీజర్‌తోనే సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు నెలకొల్పాడు.

సూపర్‌ హీరో ఫాంటసీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో తేజ సజ్జాకు జోడీగా అమృత అయ్యర్‌ నటిస్తుంది. వరలక్ష్మీ శరత్‌ కుమార్‌ కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. డాక్టర్‌ ఫేం వినయ్‌రాయ్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ప్రైమ్ షో ఎంటర్‌టైనమెంట్స్ బ్యానర్‌పై నిరంజన్‌ రెడ్డి అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. అయితే ఈ సినిమాకు హక్కులకు భారీ డిమాండ్‌ ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. కేవలం హిందీ డబ్బింగ్‌ రైట్స్‌ రూపంలోనే ఈ సినిమాకు దాదాపు 10 కోట్లు వచ్చాయని తెలుస్తుంది.

This Summer!

The whole world will witness the Most Powerful Super Hero 😎#HanuMan ❤️‍🔥

Grand PAN WORLD RELEASE

in 11 languages on MAY 12th 2023🤩

– https://t.co/rP3meqLWxe#HanuManFromMay12th💥

A @PrasanthVarma Film

🌟ing @tejasajja123 #SuperHeroHanuMan pic.twitter.com/gfaOZpMx0V

— Primeshow Entertainment (@Primeshowtweets) January 9, 2023